Marques com Pascual o Pepsi declaren la guerra a les marques blanques

La situació econòmica del país no està per tirar coets. La crisi de la inflació ha fet que els consumidors hagin d'optar per productes de marca blanca. I ara això està provocant que les grans empreses com Bimbo, Pascual i Pepsi entrin en guerra contra empreses amb productes de marca blanca com Dia, Mercadona o Carrefour.

Fabricants i distribuïdors estan en guerra per guanyar presència en el mercat

Els supermercats espanyols opten pels productes de marca blanca. Els fabricants denuncien aquesta activitat perquè ho tradueixen com a una competència deslleial. Els productes de marca blanca emplenen més lineals i això no agrada als fabricants coneguts.

Les empreses conegudes

Mahou San Miguel exigeix que hi hauria d'haver "fair play" en el mercat, per tal de poder "competir en igualtat de condicions". Segons ells, la marca blanca és un consumidor més i això els ajuda a créixer i a crear nous productes o de més qualitat per atraure i satisfer el consumidor.

L'empresa Pasqual recorda que retirar temporalment certs productes del supermercat és habitual. Mercadona els acaba de vetar i això els preocupa. Tot i que, "si no podem arribar per un lloc als consumidors, arribarem per un altre".

La realitat dels consumidors

El context econòmic és el que hi ha: els preus dels productes han pujat, les factures de l'aigua i la llum, etc. Això provoca que el consumidor hagi d'optar per marques blanques per tal d'estalviar i sobreviure. Això ha provocat una guerra entre fabricants i distribuïdors. La guanyadora, de moment, està sent la marca del distribuïdor més econòmica.

Quan un consumidor deixa de consumir una marca ben posicionada, no torna. La realitat és que han perdut moltes vendes. Però, aquestes marques s'han mantingut gràcies a les pujades dels preus, ja que han guanyat marge.