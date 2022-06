L’Ajuntament de Figueres s’ha adherit a l’Aliança per a la FP Dual de la Fundación Bertelsmann per tal de seguir potenciant la Formació Professional Dual i convertir la ciutat en un referent per a la formació professional a la demarcació de Girona.

L’Aliança per la FP dual és una xarxa estatal d’empreses, centres i institucions compromeses amb el desenvolupament de la Formació Professional Dual. Està formada per 1.500 membres, dels quals, un 60 per cent son empreses. L’adhesió a la xarxa Aliança implica participar en un marc de col·laboració en el qual els seus membres es comprometen a desenvolupar voluntàriament actuacions encaminades a impulsar aquest sistema d’aprenentatge. L’acte de signatura s’ha realitzat a l’INS Ramon Muntaner de Figueres, que avui posava punt i final al curs de formació dual al centre. El director del centre, Joaquim Bruguera, ha valorat molt positivament la formació dual que s’està desenvolupant a l’institut, ja que «és un treball en xarxa i una mostra de treball coordinat, alhora que és la millor manera perquè l’alumnat pugui posar a la pràctica el que està estudiant i es pugui inserir al món laboral. La perspectiva per a l’any vinent és molt bona».