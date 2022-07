L'Ajuntament de Figueres reclama a Territori que posi serveis de seguretat a l'estació de busos de la ciutat i millori el servei regular per anar a la de l'AVE, a Vilafant. En un comunicat, el consistori valora positivament l'anunci pel Departament d'invertir per millorar i fer manteniment de l'equipament, però demana més accions. En aquest sentit, diu que la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional estan fent molts esforços a la zona, però que és «imprescindible» que tingui els seus propis vigilants com a l'estació de tren.

A més, el consistori reclama el Govern a millorar la connexió en transport públic a l'estació d'alta velocitat després d'haver rebut múltiples queixes dels usuaris per «deficiències» en el servei. Si això no és possible, afegeixen, proposen incloure'l a la xarxa de transport públic urbà perquè l'assumeixi l'Ajuntament.