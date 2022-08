Els Mossos d’Esquadra investiguen el robatori de bateries en dos passos a nivell de Palau Santa Eulàlia. Aquest curiós robatori provoca que no funcioni el sistema en aquesta zona de pas però no afecta la circulació ferroviària. Aquests dos trams on ha tingut lloc el robatori es troben a la zona del veïnat de l’Estanyet de Palau de Santa Eulàlia i connecten amb Sant Miquel de Fluvià i Vilamalla. Un d’aquests compta amb barrera i l’altre no.

Els Mossos van saber del robatori arran de l’avís rebut aquest dilluns cap a dos quarts de sis de la matinada i es van desplaçar a la zona. Van comprovar que havien sostret les bateries dels dos passos a nivell i de moment, resten a l’espera de la presentació de denúncia pels encarregats de la infrastructura. Malgrat el robatori, la circulació de trens no es veu afectada i per tant, els trens de l’R11 segueixen passant per aquest tram de l’Empordà afluixant la marxa.