Si plou fort, hi haurà inundacions segur a Vilatenim, perquè els llits de la riera Galligans i el riu Manol estan bruts, plens de vegetació i faran de tap, com altres vegades". Aquest és l’avís clar i contundent dels pagesos que treballen i viuen a la principal zona agrícola del terme municipal de Figueres. La seva denúncia està reforçada per la millor prova possible, una ruta amb ells per a resseguir l’estat dels espais fluvials de l’entorn de Vilatenim, Vila-sacra i Vilanova de la Muga. La realitat s’imposa: malgrat la sequera, la vegetació omple tota la zona amb canyers, arbres i tota mena d’arbustos i restes d’exemplars caiguts.

Després dels aiguats dels darrers anys, que van provocar nombrosos danys a les urbanitzacions de Vilatenim i les Moragues, els pagesos temen que "una nova avinguda del Manol o la crescuda de la riera Galligans torni a quedar bloquejada perquè no s’han netejat els seus llits com tocava".

Així ho van fer saber dies enrere a l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó. Durant la trobada van demanar-li que pressioni a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) "per tal que faci tots els esforços necessaris per a tenir el llit del riu i de la riera en bones condicions. Hi ha arbres al mig, drets o caiguts, que faran de tap si hi ha una tempesta forta. Ja estem cansats de promeses, cada cop que patim una inundació. L’ACA ha d’actuar perquè és la seva responsabilitat", expliquen Lluís Masó, Francesc Duch i Pere Vidal. Ells tres formen part del petit col·lectiu agrícola i ramader que encara subsisteix en el territori del poble annexionat a Figueres el 1975.

Segons el seu punt de vista "fa moltes generacions que les nostres famílies treballen i viuen en aquest territori, ens haurien d’escoltar més. Hi ha construccions que no s’haurien d’haver permès mai de la vida de la manera com es van fer, però ja que hi són, com a mínim que el riu i la riera estiguin nets de Vilatenim cap a la Muga, perquè és allà on es farà tap quan plogui fort. El pendent d’aquí no té res a veure amb el del tram de la Muga que prové de Pont de Molins i aquí els aiguats reculen abans d’arribar a Vilanova". Els pagesos també van aproper demanar a Agnès Lladó "poder aprofitar l’aigua recuperada de la depuradora per a regar".