La seu de Figueres de la UNED duplica l’oferta formativa Sènior a Figueres amb tretze cursos Aquest curs 2022-23, la Uned Sènior aposta fortament per les seves formacions adreçades als majors de 55 anys. Es passarà de les 7 propostes del curs passat a les 13 que s’han programat per aquest any, 3 de les quals seran anuals.

L’entitat educativa Uned ha assenyalat que s’ha fet un esforç important per dissenyar un programa formatiu transversal i amb temes d’interès per a tota mena de públics, alhora que es mantenen algunes formacions anteriors que han tingut molt d’èxit entre els alumnes. En els cursos que s’han programat es tractaran temes com els vins i olis empordanesos, la mitologia en els escriptors de l’Empordà, personatges de l’Empordà, alimentació saludable, cant coral, dòlmens i menhirs empordanesos, història i aviació durant la Guerra Civil, pedra seca a l’Empordà, gestió emocional, astronomia i escenaris literaris de l’Alt Empordà, i també es faran cursos d’anglès i francès. La Uned Sènior té com a seu a Figueres l’edifici de La Clerch del carrer Nou i les matrícules estan obertes fins a finals de mes.