L’empresa adjudicatària per a la construcció d’una residència i centre de dia per a la gent gran de Vilafant ha renunciat a la concessió. Ha argumentat que li ha estat impossible trobar els recursos per poder tirar endavant el projecte.

L’Ajuntament de Vilafant va aprovar al darrer ple la resolució del contracte amb l’empresa que, segons han explicat, la pandèmia de la Còvid ha complicat l’atenció a la tercera edat. Això sumat «a la rigidesa de la normativa, més la situació d’inflació econòmica amb l’encariment dels subministraments han estat els principals motius de la renúncia», segons hauria explicat l’empresa.

L’alcaldessa, Consol Cantenys, va manifestar que, «malauradament, després d’estar un any i mig treballant perquè aquest projecte pogués tirar endavant, no ha estat possible, entenem que és un moment difícil pel que fa a aquest sector».

Cantenys va afegir que «considerem que aquest equipament és molt necessari per Vilafant, però entenem que el projecte ha coincidit amb un moment complicat» i que «ara un cop feta la renuncia, hem de tornar a parlar amb la Generalitat per tal de conèixer quina és la situació i veure cap on podem tirar, continuarem treballant per buscar la manera per poder fer realitat aquest equipament tan necessari per al nostre municipi»

Durant la sessió plenària es va destacar que Vilafant, és una zona on hi ha una gran necessitat de places d’atenció per a les persones de la tercera edat.

El novembre del 2020 es va adjudicar la construcció de la qual havia de ser la segona residència per a la gent gran a Vilafant. La concessionària tenia la cessio per 40 anys i havia de pagar un cànon de 18.000 euros anuals a l’Ajuntament.

L’equipament s’havia de construir en uns terrenys de 5227,65 metres quadrats als camps d’en Fita i en Pineda. La construcció del centre suposava la disposició de 126 llits.

Actualment a Vilafant hi ha la residència de Les Forques amb 74 places de llit i 15 al centre de dia. Es va inaugurar el 2025.

Des de fa anys s’espera la creació de places de residència per a gent gran a l’àrea de Vilafant i Figueres. El 2006 es va aprovar un establiment de pla d’habitatges assistencials per a gent gran amb dos nous equipaments. Un es va stiuar al sector Fages de Climent, i es va signar un conveni amb la Generalitat que preveia concertar-hi places. Uns anys més tard, es va anunciar la construcció d’aquesta residència, que estava prevista per al 2017-2018. La Fundació Salut Empordà s’implicava econòmicament en el projecte. Però la iniciativa finalment també va quedar aturada i més tard es va manifestar que s’esperava concertar places a la nova residència de Vilafant.