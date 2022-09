La Policia Local de Llançà ha detingut un conductor drogat temerari a Llançà i que ha donat positiu en tres estupefaents: cocaïna, cànnabis i opiacis.

L'arrestat és un ciutadà francès de 46 anys a qui acusen de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents.

El cas però no es queda aquí, l'home també ha acabat denunciat per tinença de drogues. Ja que els agents locals, quan van realitzar l'escorcoll del vehicle van localitzar que portava marihuana oculta en el filtre de l'aire del motor, concretament 50 grams.

Els fets arrenquen ahir poc després d'un quart de vuit del vespre quan la Policia Local va rebre una trucada on se'ls informava que hi havia un cotxe que circulava temeràriament per l'N-260. El vehicle amb matrícula francesa, segons els van comunicar, circulava fent esses, en sentit contrari, avançava sense respectar la línia contínua i les corbes, les agafava rectes.

Arran dels fets, la Policia Local de Llançà va muntar un control a la carretera, a l'altura del quilòmetre 18. Però, llavors, un conductor va alertar la Policia Local que havia entrat a una via secundària, segurament, segons sospita el cos policial, per evitar algun control policial habitual que fa la Policia a Llançà.

Canvi de carretera i interceptat

Arran d'aquest canvi de carretera, els agents van anar ràpidament cap a la zona on hauria anat - una carretera que va cap a l'empresa Feldespatos-. Van localitzar el vehicle i van demanar al conductor que s'aturés. Aquest va resistir-se força i els agents van haver d'utilitzar diversos sistemes per fer-lo parar: sirenes, llums, altaveus externs i els mateixos agents van haver de fer-li senyals amb els braços per aturar-lo.

Un cop interceptat, els agents van sospitar que l'home podia anar sota els efectes d'alguna substància, ja que els responia amb frases repetitives i també tenia dificultats a l'hora d'expressar-se.

Per aquest motiu li van practicar les proves d'alcoholèmia i de drogues. A la primera va donar negatiu. La sorpresa va arribar en ser sotmès al drogotest: va donar positiu en cocaïna, cànnabis i opiacis.

Marihuana oculta

A tot això, cal sumar que durant l'escorcoll del vehicle, els agents van notar una forta olor de marihuana. En obrir la zona del motor, van trobar-se que hi havia una bossa. Estava oculta dins del filtre de l'aire del motor. En total hi havia 50 grams de marihuana, que va quedar confiscada per la policia.

Davant de tots els fets, els agents de la Policia Local de Llançà van detenir al conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents. I també el van denunciar per tinença de substàncies estupefaents.