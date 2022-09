El jutjat de guàrdia de Figueres ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança al presumpte assassí d'una dona a Empuriabrava. L'investigat explica que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui es trobés dins l'habitatge.

La difunta, una ciutadana alemanya de 60 anys, va rebre un tret de pistola al cap mentre dormia. El presumpte autor, també és alemany i té 57 anys, va poder ser detingut aquest divendres poc després a Portbou. L'home va fugir en una autocaravana per la carretera de Cadaqués i finalment, la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Llançà el van detenir a ple centre de la població fronterera. L'home havia estat vist per la població feia pocs dies, amb una bicicleta i actuant com si fos un sense sostre.

El jutjat de guàrdia d'instrucció número 1 ha pres declaració avui a l'únic detingut pel crim d'Empuriabrava. Ha ordenat el seu ingrés a presó preventiva i té la causa oberta per assassinat, violació de domicili, tinença il·lícita d'armes -no tenia llicència per l'ús de la pistola que es va poder recuperar- i robatori. Aquest últim punt és perquè va robar la caravana per fugir dels llocs dels fets.

La casa on vivia la dona era de lloguer i està ubicada al sector Noguera i en el moment dels fets estava sola. Va ser el seu marit que va alertar la policia en veure que trucava per telèfon i aquesta no l'agafava. El crim es va conèixer divendres a la tarda i en poca estona, els investigadors de l'AIC (Àrea d'Investigació Criminal) dels Mossos van poder relacionar el presumpte assassí amb un vehicle robat, que era de la mateixa víctima.

Tant a comissaria com al jutjat, el detingut ha dit que va cometre el crim obeint una veu interior que li ordenava matar qui hi hagués dins l'habitatge. Es va trobar la víctima dormint, li va tapar la cara amb un coixí i li va disparar a boca de canó. L'home, un alemany de 57 anys, també ha declarat que li havia agafat la pistola al seu germà a principis d'agost abans de marxar d'Alemanya en bicicleta amb intenció de fer el camí de Santiago.