El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural confirma la presència d’un llop al Paratge Natural de l’Albera després que el passat dimecres, dia 21 de setembre, un treballador del Paratge detectés una cabra morta en un indret bastant lluny del ramat amb signes d’haver estat depredada. Se’n va informar als Agents Rurals i a la propietària, que va activar el protocol de comprovació de danys a la ramaderia causats per fauna salvatge. La direcció del Paratge, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i el cos d’Agents Rurals van decidir instal·lar un parany fotogràfic a la zona per poder captar imatges de la fauna present al sector.

L'endemà, es va revisar la càmera i es va poder constatar la presència d’aquest animal a la zona. També es va parlar amb la propietària per plantejar millores de gestió. De fet, l’Administració ja ha realitzat una primera visita a l’explotació i s’han proposat millores de gestió a banda de tramitar la indemnització que li correspon per la pèrdua de la cabra, ja que la baixa a aquest cap de bestiar l’ha fet una espècie de fauna protegida a la ramaderia. També s’ha cedit material ramader per protegir els animals (ovelles i cabres) que dormen a l’exterior.

A partir d’ara s’iniciarà un seguiment específic a la zona coordinat pel Cos d’Agents Rurals, tal com es fa en totes les zones de presència permanent de l’espècie i en les zones de nova aparició. Aquest se centrarà en el seguiment amb càmeres fotogràfiques i en la realització d’itineraris per a la recerca d’indicis i la troballa de possibles mostres biològiques (pèls, excrements, orina, etc.), que en permetin l’anàlisi genètica i, conseqüentment, la identificació. L’objectiu és confirmar si la presència d’aquest llop a la zona és ocasional, només de pas, o bé si l’animal està més assentat o fixat. I en aquest darrer cas, definir amb la major exactitud possible l’àrea geogràfica que ocupa.

A Catalunya no hi ha una població establerta de llops, tot i que hi ha presència d’individus aïllats, que són animals que provenen de la dispersió natural de la població de llops present a França, per tant tots ells d’origen italoalpí. Actualment, hi ha quatre exemplars de llop diferents identificats genèticament a Catalunya, tots ells mascles; no s’hi ha detectat cap femella i, per tant, cap evidència de reproducció.

Per la zona geogràfica on s’ha detectat aquest llop, és molt possible que es tracti d’un individu nou; caldrà confirmar aquesta hipòtesi, en primer lloc, si persisteix la seva presència en el sector i, en segon lloc, a partir del moment en què es pugui recollir i analitzar positivament alguna mostra biològica seva i, d’aquesta manera, passi a estar identificat individualment.