Un de cada tres habitatges de Culubret de Figueres té la llum punxada. Segons dades d'Endesa, al barri hi ha 340 punts de subministrament i a data d'avui només 229 tenen contracte. Això representa que el 32,6% estan connectats fraudulentament a la xarxa elèctrica. El responsable d'Endesa a Girona, Marc Ruaix, afirma, a més, que hi ha consums "absolutament sobredimensionats" vinculats a plantacions de marihuana. De fet, la companyia ha registrat 1.300 talls per sobrecàrregues des del 2019 i ha hagut de destinar 330.000 euros a reparar la xarxa i substituir fusibles. Endesa inverteix 114.000 euros per al nou centre de transformació que duplicarà la potència elèctrica al barri.

Els talls de llum al Culubret de Figueres és una problemàtica que fa temps que s'arrossega. Endesa remarca que tant la xarxa com les infraestructures que hi ha actualment al barri estan "dimensionades" per poder donar servei als 340 punts de subministrament possibles que hi ha, entre habitatges, serveis generals de blocs de pisos, locals, enllumenat públic i equipaments i atribueix les interrupcions en el subministrament al frau elèctric.

En concret, segons dades de la companyia, només 229 (el 67,3%) d'aquests punts de subministrament tenen contracte. Això implica, per tant, que un de cada tres habitatges té la llum punxada. L'energia consumida en aquest 111 punts amb connexions fraudulentes és tres vegades superior a la gasten les que tenen contracte. És a dir, amb el consum total d'energia que hi ha al barri podria alimentar 1.235 habitatges.

El responsable d'Endesa a Girona, Marc Ruaix, ha detallat que, a més, no es tracta d'un frau elèctric vinculat a usos domèstics o a pobresa energètica, sinó que hi ha "consums absolutament sobredimensionats" per cultius de marihuana: "Les plantacions consumeixen fins a sis vegades més que el que gasta un habitatge. El problema és que posen en crisi les nostres instal·lacions perquè hi ha un consum industrial fraudulent i il·legal".

Endesa ha registrat des del 2019 més de 1.300 talls per sobrecàrregues. En tots aquests casos, s'han fos fusibles dels centres de transformació per culpa del frau elèctric. La companyia ha hagut d'invertir 330.000 euros per substituir els fusibles i reparar la xarxa malmesa. Ruaix adverteix que les interrupcions en el subministrament no són l'únic problema, perquè aquest tipus de connexions fraudulentes també suposen un risc perquè, per exemple, poden provocar incendis.

"Tots aquests tipus de connexions es fan amb cables fora de normativa, amb pinces, amb pinces de cotxes. Són irregulars i poden produir danys a les instal·lacions i provocar incendis, que també representar ser un perill per a les persones", ha explicat el responsable d'Endesa a Girona que remarca que ja hi ha hagut focs provocats per aquest tipus de connexions tant al Culubret mateix com a altres barris com Font de la Pólvora de Girona.

Nou centre de transformació

Per acabar amb els talls de llum, garantir un bon servei als abonats que sí que paguen les factures i protegir les instal·lacions, Endesa té previst començar la setmana que ve els treballs de reforma de la xarxa elèctrica de mitjana i baixa tensió al barri. Les obres, que tenen un pressupost de 114.000 euros, suposen duplicar la capacitat energètica al barri, passant dels 100 als 250 kVA de potència instal·lada. La previsió és que les obres acabin a finals d'any.

Els treballs consisteixen en desballestar un centre de transformació que hi ha a la carretera de Llers per traslladar-lo al carrer del Doctor Fleming. La nova unitat tindrà elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques aïllants, una tecnologia que redueix la necessitat de manteniment perquè s'autoregenera. L'aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d'extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic quan ha d'accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a fer alguna maniobra.

Un cop completades les obres, el barri estarà alimentat elèctricament per tres centres de transformació: el que es construirà i dos més, ubicats als carrers de Marià Fortuny i de Ramón y Cajal. El nou centre de transformació permetrà reduir les càrregues de les línies elèctriques actuals que, segons puntualitza Endesa, estan sotmeses a "molt d'estrès" per culpa del frau elèctric.

Operatius contra el frau elèctric

Així, preveuen acabar amb els talls almenys a curt i mitjà termini però Ruaix també exposa que són unes obres que es veuen "abocats" a fer per donar un bon servei als veïns abonats però que això no acabarà amb el frau: "És una situació que ens sobrepassa a nosaltres i hi ha d'haver una solució des de tots els àmbits com el social o el legal".

En paral·lel, Endesa continuarà treballant coordinadament amb els cossos policials i amb l'ajuntament per "mantenir la pressió" i fer dispositius per combatre la situació. Segons les dades de la companyia, entre el 2018 i el 2021 han fet un total de 3.297 inspeccions durant les quals han detectat 506 connexions fraudulentes. El darrer any, el 2021, van fer 731 operacions de lluita contra la llum punxada en aquells punts on detecten un increment exagerat de consum elèctric i han localitzat 114 connexions (el 15,6%).