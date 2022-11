Mor el figuerenc que va obrir la porta del Museu Dalí per primer cop el 1974

El Teatre Museu Dalí ha perdut, aquest dimarts, un dels seus personatges històrics, Diego Sánchez González. Ell va ser l'encarregat d'obrir per primera vegada al públic la porta de la meca daliniana de Figueres, el 28 de setembre de 1974. «Ho recordo com un dia especial, un moment màgic. Hi havia molta gent fora i tots plegats estàvem molt il·lusionats per fer entrar la gent i que poguessin veure tot el que hi havia dins», recordava temps enrere.

Va treballar en el Teatre Museu fins al 1988, quan es va jubilar i quasi sempre va mantenir l'encàrrec d'obrir la porta als visitants. Posteriorment, va participar en l'enterrament de Salvador Dalí, mort el 23 de gener de 1989, portant a les seves espatlles el fèretre del pintor al costat de Fermin i Gabriel Moret i Enric Rovira. «El recorregut des de la Torre Galatea a la pujada del Castell fins a l'església de Sant Pere se'ns va fer llarg, hi havia molta gent amb un gran silenci, molt respectuós». Tots quatre estaven vestits amb la roba de vigilant del Teatre Museu, un uniforme dissenyat per l'artista i que imitava el dels domadors del circ. Enric Rovira recorda que, en els primers temps de l'obertura del Museu, «vam tardar una mica a poder lluir el vestit de domador. El sastre no acabava de tenir-lo mai a punt fins que l'alcalde Pere Giró va haver d'intervenir per accelerar-ho». Diego Sánchez sempre va mostrar la seva fidelitat cap al pintor. Ens ha deixat als 99 anys. La cerimònia de comiat tindrà lloc, aquest dimecres al migdia, en el tanatori de la Funerària Vicens. La Fundació Dalí aposta per fomentar les exposicions immersives davant l'augment de cost del trasllat d'obres