La Fundació Gala Salvador Dalí potenciarà les exposicions immersives de cara al 2023 per fer front a l'augment de costos que implica el trasllat de les obres físiques. El president de la fundació, Jordi Mercader, ha detallat que les assegurances pels quadres «s'han multiplicat per tres», igual que també ho han fet els costos del transport. Per altra banda, el president ha destacat que a través de les mostres immersives poden arribar al públic rus o oriental, uns visitants que no s'han recuperat des de l'inici de la pandèmia. De fet, aquest 2022 els museus de la Fundació Dalí han registrat un 75% dels visitants que van tenir el 2019.