Un grup de veïns de Figueres es va concentrar ahir davant l’ajuntament de Figueres per reclamar més seguretat. L’acte va sorgir de la iniciativa d’una veïna, Maria del Carme Casellas, que assegura no representar cap formació política, preocupada per «la inseguretat que es viu a Figueres». El detonant va ser el darrer crim amb la mort d’una persona durant una baralla la matinada del 3 de desembre, ja que alguns companys seus van passar per la zona poc abans. Amb el lema «Figueres no és això: No és delinqüència, no és incivisme, no és bandalisme, no és inseguretat», demana a tots els partits que prioritzin de cara a les properes eleccions municipals iniciatives per fer de Figueres una ciutat cada vegada més cívica, més neta i més segura per a tots. «No mereixem passar por i inseguretat a segons quins carrers i barris», va dir Casellas durant la concentració.

«No mereixem passar por i inseguretat a segons quins carrers i barris» També va lamentar que El darrer crim a Figueres i el tema de la seguretat va ser tractat en el darrer plenari municipal. El vicealcalde Pere Casellas va recordar que el govern local va heretar una mala planificació prèvia de la Guàrdia Urbana i que en quatre anys s’han cobert totes les baixes d’agents: «hem passat de 63 a 78 guàrdies (...) i no es pot incrementar més la plantilla perquè la taxa de reposició fixada per la normativa no ho permet». Casellas va recordar que, tot i la sensació dels veïns, les dades mostren un descens de la criminalitat respecte l’any 2018, ja que han baixat tant els furts com els robatoris violents i amb força. Així mateix, el vicealcalde va apuntar que l’ajuntament havia aconseguit que Interior incrementi la plantilla de Mossos d’Esquadra aquest hivern, i que s’havia ampliat la col·laboració amb cossos policials de l’Estat, que actuen de manera regular a la ciutat en zones com l’estació.