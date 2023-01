Dues persones van resultar ferides per cremades en un incendi en un restaurant abandonat de l’Escala durant la Nit de Cap d’Any. Sis dotacions dels Bombers es van desplaçar al carrer del Puig Sec de l’Escala en ser alertats, a les 01.06 hores, d’un incendi en un edifici de planta baixa i dos pisos. El foc afectava uns 40 m² als baixos d’un restaurant abandonat i a les 01.44 hores ja es donava per apagat. Dues persones van patir cremades i van ser ateses pel SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques), que hi va desplaçar tres unitats: una dona ferida greu i traslladada a l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, i un home ferit menys greu traslladat a l’hospital de Figueres. Es van revisar la primera i la segona planta de l’edifici i es va descartar que hi hagués ningú més.

Els Mossos d’Esquadra van detenir 74 persones durant la nit de Cap d’Any, segons va informar el Departament d’Interior en un comunicat. Del total, 39 estaven relacionats amb delictes contra el patrimoni, cinc per delictes amb lesions, 12 per violència de gènere o en l’àmbit de la llar i 18 per altres fets. El dispositiu policial comptava amb 2.768 agents. Pel que fa al trànsit, es van fer 51 controls d’alcoholèmia i 1.203 lectures, de les quals 84 van resultar positives. També es van fer 32 lectures per drogues, 17 de les quals positives. Interior va destacar que no s’havia registrat cap víctima mortal a les carreteres ni tenia constància de cap accident greu. D’altra banda, el telèfon d’emergències 112 va rebre 4.883 trucades durant la nit i fins a les nou del matí de diumenge. Són 45,5% més que fa un any, nit afectada encara per la pandèmia. Les 4.883 trucades van ser per alertar de 3.530 incidents.