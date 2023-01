Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 29 anys per robar el taxi en el qual viatjava com a client aprofitant que el taxista estava pagant la benzina que havia posat a la Jonquera. Segons informen en un comunicat, quan el taxista s'ha adonat de l'engany, ha intentat impedir que el suposat client fugís però el sospitós l'ha arrossegat uns metres penjat de la finestra. Els Mossos han aturat el lladre en un control d'alcoholèmia a la sortida 2 de l'AP-7. Quan feien les comprovacions, els agents s'han sorprès perquè no entenia l'idioma i perquè no era el taxista de la llicència. Aleshores, s'ha intentat justificar dient que havia estat segrestat i que havia aconseguit escapar amb el taxi.

Els Mossos han detingut el sospitós com a suposat autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle amb intimidació i un delicte de lesions lleus. Segons informen en un comunicat, cap a les cinc de la matinada el jove de 29 anys ha sol·licitat el servei d'un taxi a l'aeroport del Prat per anar fins a Alemanya. Dues hores més tard, i quan han arribat a la Jonquera, el taxista ha baixat del vehicle per posar benzina i ha estat aleshores quan el client s'ha assegut al seient del conductor i s'ha tancat a l'interior del taxi. El taxista, en adonar-se'n, ha anat corrent fins al vehicle i li ha demanat que baixés. El client no li ha fet ni cas i ha engegat la marxa arrossegant el taxista penjat de la finestra al llarg d'uns metres. La víctima ha patit lesions lleus a braç i cama. Poc després, en un control d'alcoholèmia planificat a l'AP-7 a la sortida 2, una dotació de trànsit ha aturat el taxi. Quan els agents han interactuat amb el conductor s'ha sorprès perquè no parlava ni català ni castellà. A més, tampoc ha pogut dir on era el taxista que constava a la llicència. El sospitós ha continuat dient incoherències i ha intentat justificar-se dient que l'havien segrestat i que havia aconseguit fugir amb el taxi. En aquest moment, ha arribat al control un home informant que acabava de deixar el taxista a la comissaria de la Jonquera per denunciar al robatori del taxi. Després de fer les comprovacions oportunes i confirmar l'engany, els Mossos han detingut el presumpte lladre. El detingut ha passat aquest dimarts mateix a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i ha sortit en llibertat a l'espera de judici.