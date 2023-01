elBulli1846, un dels grans objectius que es va proposar Ferran Adrià quan va tancar el que va ser reconegut en diverses ocasions com a millor restaurant del món, obrirà el proper juny a Cala Montjoi, a Roses, i tindrà un museu que recuperarà el llegat del mític establiment com a principal atractiu.

Ho ha anunciat mitjançant un vídeo en la jornada inaugural de Madrid Fusión, en el que s'ha recordat que, promogut per elBulliFoundation, elBulli1846 tindrà la triple missió de salvaguardar el llegat del que va ser el restaurant més influent del planeta, generar contingut de qualitat a través de la bullipedia i captar coneixement

Localitzat a la Cala Montjoi, on s'ubicava elBulli, reunirà a "bullinians" o deixebles i comptarà amb un apartat d'investigació i experimentació pel qual ja s'han reunit en diverses convocatòries a professionals de diferents disciplines per analitzar la innovació.

El museu acollirà vaixelles, utensilis -com els famosos sifons que va posar de moda en cuines professionals i domèstiques-, eines, receptes, fotografies, menús i tot el que es conserva d'elBulli, un restaurant que, segons va destacar Ferran Adrià en el desè aniversari del seu tancament, que es va produir el 2011, va deixar molta més empremta que les esferificacions i les escumes, com obrir un taller per a sistematitzar la innovació o aliar-se amb la ciència.

En el nou espai també s'aplicarà el sistema Sapiens, una metodologia que ha desenvolupat per a "comprendre el coneixement i ordenar la informació", de la qual es nodreix laBullipedia, un magne projecte editorial del qual s'esperen tenir uns 30 llibres publicats enguany.

Entre ells l'"auditoria creativa d'elBulli, l'última anàlisi de per què va ser el que va ser", descriu Adrià.

En el vídeo estrenat avui a Madrid Fusió se subratlla la idea inicial amb la qual va tancar en 2011: "Tanquem elBulli per a obrir elBulli", ara molt més que un restaurant.

Tot això sobre la base d'elBulliFoundation, fundació privada sense ànim de lucre creada per Ferran Adrià i Juli Soler -un altre innovador, però en el servei de sala-, la labor de la qual també estarà reflectida en Cala Montjoi.