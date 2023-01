Els jutges i magistrats de Figueres donen suport a les reivindicacions que els funcionaris de gestió, tramitació i auxili van fer la setmana passada i demanen la creació de nous jutjats de forma "inajornable". En una junta de jutges celebrada dijous per abordar la situació, van acordar per unanimitat reconèixer la feina que fan els funcionaris malgrat "l'enorme" càrrega de feina que suporten; reclamar els funcionaris que els correspondrien com a plaça de magistrat i crear de forma urgent el jutjat d'instància i instrucció número 9. A curt termini, també reclamen el número 10 per fer possible i "real" la reivindicada separació de jurisdiccions i un nou penal, el 3.

Denuncien una situació de «col·lapse» i «deixadesa absoluta» als jutjats de Figueres Amb tot, demanen que es tinguin en compte les "singularitats" d'un partit judicial fronterer, amb una gran població i amb la presó del Puig de les Basses, que ha augmentat la càrrega de feina. Si la setmana passada eren els funcionaris dels jutjats de Figueres els que denunciaven la situació de col·lapse al partit judicial, ara ho fan els jutges i magistrats. A la junta celebrada a finals de la setmana passada, van acordar per unanimitat diversos punts. En primer lloc, reconèixer la "encomiable" tasca que fan els funcionaris malgrat "l'enorme càrrega de treball" que suporten com a conseqüència de l'increment d'entrada d'assumptes civils, penals i socials durant l'any passat. Són, tal i com consta a l'acta, "perfectes coneixedors" de la situació de "tensió i estrès existent" i els expressen la seva "comprensió i solidaritat. En segon lloc, reivindiquen la necessita "urgent i improrrogable" es cobreixi amb caràcter "definitiu i permanent" la plaça de funcionària i funcionari que correspon a tots els òrgans judicial de partit judicial de Figueres, tenint en compte que ostenta la categoria de magistrat des del 1997". En aquest sentit, recorden que de tots els partits judicials existents a la província només dos –Girona i Figueres- tenen aquesta categoria, però, "a diferència dels jutjats i tribunals del partit judicial de Girona, comptem amb un funcionari/a menys". Amb tot, demanen que es tinguin en compte les "singularitats" d'un partit judicial fronterer, amb una gran població i amb la presó del Puig de les Basses, que ha augmentat la càrrega de feina. Per últim, reclamen la creació "inajornable" del jutjat de primera instància 9, un òrgan judicial que "ha sigut reclamat, de forma constant i insistent, durant els últims deu anys". En relació a això, afirmen que té el "beneplàcit" de la presidència de la Audiència Provincial de Girona i de la Presidència i la sala de govern del TSJC perquè fos creat "existint a l'edifici judicial de Figueres espai suficient". Així mateix, reivindiquen que, "a curt termini", es creï del jutjat número 10, per tal de fer possible la separació de jurisdiccions "tan peticionada i necessària". I a la vista, afegeixen, de l'elevació de procediments abreujats i judicis ràpids, per part dels vuit jutjats de primera instància i instrucció per al posterior enjudiciament.