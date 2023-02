El director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, i l'alcaldessa de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà), Mercè Bosch, han inaugurat aquest dimecres la nova depuradora, que ha suposat una inversió de 4,3 milions d'euros.

L'activació de la depuradora permet que les aigües no tractades, que fins ara s'abocaven a les rieres de Fraussa i l'Ardenya, siguin recollides en dos punts i conduïdes, a través d'un col·lector en alta, fins a la nova depuradora.

Un cop aquí, i ja tractades, les aigües s'aporten a la riera de la Fraussa des d'on arriben finalment a l'embassament de Darnius Boadella. Per això, l'ACA remarca que la nova depuradora contribueix a la millora ambiental del riu la Muga,

El contracte inclou la construcció de la planta, que sanejarà les aigües residuals del municipi i també del nucli de la Casanova, a més de l'explotació del sistema de sanejament durant un any. Posteriorment, i per seguir garantint el funcionament de la planta, es licitarà per concurrència pública el contracte per a l'explotació de la depuradora.

La planta construïda és de tipus biològic amb aeració prolongada i eliminació de nutrients, amb una capacitat de tractament de 300 m3/dia, equivalent a una població de 2.750 habitants, i consta d'un pretractament i un tractament secundari, més una línia de fangs amb rizocompostatge. Els treballs també han comportat la construcció d'un col·lector amb una extensió propera als 850 metres.

El 97% de l'aigua es depura

Actualment hi ha 545 depuradores en servei a Catalunya, que depuren les aigües residuals generades pel 97,1% de la població. La comarca del l'Alt Empordà disposa de 23 depuradores en servei que garanteixen el sanejament de més del 87% de la població.

Actualment hi ha catorze actuacions de sanejament en curs a la comarca (nou depuradores noves i cinc millores en sistemes de sanejament ja existents), mentre que hi ha 72 actuacions planificades per als propers 10 anys (28 per al període de planificació 2022-2027 i les 44 restants per al període 2028-2033).