Justícia estudia demanar al Ministeri que creï nous jutjats a Figueres, tot i que admet que la càrrega de treball que suporten actualment no ho justifica. La consellera Gemma Ubasart ha explicat que tot i que els jutjats de primera instància i instrucció són els que suporten "més càrrega", sobretot en l'àmbit penal, cap dels que hi ha a Figueres supera el barem fixat per l'Estat (el mòdul, en argot judicial). I que és el que justificaria demanar que se'n creïn més. En concret, el topall que marca el Ministeri és que, durant cinc anys, superin en un 30% les causes que es considera que haurien d'assumir.

Ubasart, això sí, avança que la situació a Figueres els "ocupa i preocupa" perquè malgrat les xifres, també cal tenir en compte "contextos".