L'Ajuntament de Roses i la Confraria de Pescadors posen en marxa una iniciativa per donar a conèixer el funcionament de les piscifactories, així com les muscleres recentment instal·lades per la Confraria.

S'ha organitzat una visita guiada l'11 de març. El vaixell sortirà del port pesquer de Roses a les 10 del matí i arribarà cap a les 12 h. En les dues hores de recorregut es visitaran les piscifactories de l’orada i el llobarro que es troben davant del port pesquer, tot seguit s’aproparà a les muscleres recentment instal·lades. L'objectiu d’aquesta activitat, segons l'Ajuntament, és apropar l'activitat aqüícola a la ciutadania explicant el funcionament de les instal·lacions, el procés d’alimentació i cria de les espècies que s'hi troben i les característiques del producte final que s'aconsegueix. Les explicacions aniran a càrrec de Pere Planas, biòleg de la Confraria de Pescadors de Roses. L’excursió està oberta a tot el públic amb un preu de 5 €.