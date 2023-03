La Policia Local de la Jonquera ha aturat un intent d'ocupació en una casa del carrer Roc de Miradones. Els fets van passar aquest dilluns a mig matí. Els veïns van veure un individu entrant a l'habitatge situat al número 39 del carrer, una casa on actualment no viu ningú, i van alertar els agents. Quan la patrulla va arribar al lloc, van fer sortir l'ocupa i el van denunciar per un delicte lleu d'usurpació d'immoble. Després, els agents van precintar l'habitatge. "La Policia Local vigila i actuarà amb fermesa davant qualsevol intent d'ocupació il·legal", ha afirmat el regidor de Seguretat, Rafael Medinilla, que ha agraït la col·laboració ciutadana "per haver alertat" els agents. "La seguretat és cosa de tots", ha dit.