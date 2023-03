Endesa preveu que el parc eòlic Galatea de la Jonquera estigui en funcionament durant el tercer trimestre del 2025. La companyia calcula que l'autorització provisional del parc estarà a punt aquest estiu i que es podrien començar les obres al llarg de l'any que ve. Per finançar el projecte i complint amb el decret de renovables, ara ha posat en marxa el sistema de participació local per a la construcció del parc. Els interessats ja poden "reservar" les inversions que vulguin fer-hi, que seran d'un mínim de 500 euros i d'un màxim de 25.000.

Les aportacions, que es podran fer a través de la Plataforma de Finançament Participatiu Fundeen, tindran una rendibilitat fixa a 10 anys del 5,8% per als municipis afectats: la Jonquera, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Vilafant i Figueres; i d'un 5,3% per a la resta de veïns de la comarca, sempre que hi estiguin empadronats des de fa almenys dos anys.

El període de reserva s'obre ara, però no caldrà fer-hi cap aportació econòmica fins que el parc estigui en marxa, a finals de 2025. Durant els primers deu anys els inversors rebran cada sis mesos la part proporcional del capital invertit més els interessos. Després d'aquest període previst per al 2035, es donarà per finalitzat el retorn del préstec.

Els interessants poden participar-hi descarregant l'aplicació 'Fundeen' o registrar-se al web (www.fundeen.com) per fer la reserva d'inversió "sense compromís".

La companyia, precisament, preveia explicar aquest procés en una jornada informativa aquest dimarts a l'Auditori Caputxins de Figueres, però una protesta dels opositors els va obligar a suspendre-la.

El projecte preveu la instal·lació de nou aerogeneradors i una potència de 49 MW amb una inversió de 50 milions d'euros. El parc, que compta amb el vistiplau de la Generalitat a la declaració d'impacte ambiental (DIA), permetrà generar uns 140 GWh/any, que equivaldran al consum elèctric que tenen durant un any la meitat de les llars de l'Alt Empordà.