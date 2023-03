Una protesta dels opositors del parc eòlic Galatea projectat a la Jonquera ha obligat a suspendre un acte informatiu d'Endesa a Figueres. La companyia havia organitzat un acte per explicar l'obertura del procés de participació ciutadana per invertir-hi però els ecologistes, més d'un centenar, s'han congregat a les portes de l'Auditori dels Caputxins on s'havia de celebrar amb pancartes i crits. Just abans de començar, han entrat a la sala per un lateral i han impedit que se celebrés amb crits en contra de la instal·lació d'aquestes infraestructures. El projecte preveu la instal·lació de nou aerogeneradors i una potència de 49 MW amb una inversió de 50 milions d'euros.