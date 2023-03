La Fira del Vaixell d'Ocasió d'Empuriabrava torna aquesta Setmana Santa, de l'1 al 9 d'abril, al port do25blant l'oferta de l'any passat, amb fins ara previstes 250 embarcacions a la venda. Hi haurà embarcacions noves (un 30%) i de segona mà i per primer cop de propulsió totament elèctrica.

Aquesta fira que celebrarà al 2023 la seva 33a edició és un clàssic entre les fires d’ocasió i s’ha convertit en el gran aparador nàutic del nord del país.

A Empuriabrava es donen cita empreses professionals, brokers i concessionaris nàutics de la majoria de marques que hi ha actualment en el mercat per a exposar a la venda una àmplia varietat d’embarcacions d’ocasió, noves i semi noves.

El ventall és ampli i a la Fira s’hi podrà adquirir des de la típica auxiliar de 4 metres, motores del tipus pesca-passeig, també iots de fins a 18 m. Cal no oblidar que per als aventurers, les motos d’aigua i les pneumàtiques de 4 a 12 m d’eslora també hi seran presents de la mà dels concessionaris més importants de la zona.

En els darrers anys i a causa de la reducció del parc d’embarcacions usades es va decidir obrir la Fira també a les embarcacions noves. Actualment, es compta que 60% d’embarcacions seran de segona mà i 30% producte nou.

La novetat d’aquesta 33a edició és que per primera vegada a la història de la Fira, s’hi exposaran embarcacions de propulsió elèctrica.

Recupera el format

La Fira d’Empuriabrava va patir una aturada tècnica a causa de la pandèmia i va arrencar en 2022 en petit format. Enguany, es recupera el format de sempre amb la presència dels expositors i empreses habituals a la fira.

Escola nàutica

A banda de les embarcacions, també hi serà present una escola nàutica que oferirà la possibilitat d’obtenir la llicència de navegació de forma ràpida, una agència immobiliària que oferirà molta varietat de cases a canal, i també la creperia Creps & Vents, present a la Fira gairebé des de fa més d’una dècada.

La Fira estarà oberta diàriament entre l’1 i 9 d’abril de 10 del matí a 7 de la tarda.