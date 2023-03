L'Audiència Barcelona ha condemnat a sis agents dels Mossos d'Esquadra per propinar una pallissa a dos joves de 20 anys en 2016. Dos dels policies han estat castigats amb una pena de cinc anys de presó i els altres quatre, de dos anys i mig. Un dels agents que ha rebut un càstig més sever és el llersenc Marc Fortiana, un mosso que va demanar l'excedència després d'aquests fets, va muntar una empresa de seguretat privada que ha prestat servei a personatges VIP –com Leo Messi durant un viatge a Egipte– i que actualment està sent investigat per corrupció.

La sentència per agredir als dos joves, que es van donar a la fugida en un control que Fortiana –que encara estava en actiu– i altres cinc agents efectuaven en Cerdanyola, subratlla que la intenció dels policies era "castigar-los" per haver fugit i dona per provat els agents van colpejar i van propinar cops de puny i puntades en tot el cos, al mateix temps que els "insultaven i tractaven d'intimidar-los i humiliar-los" dient-los coses com "us podríem matar i aquí no s'assabentaria ningú". La defensa de Fortiana, contactada per aquest diari, considera que la sentència no s'ajusta a l'ocorregut i ha anunciat que recorrerà la decisió judicial.

Fortiana ja va ser detingut l'octubre de 2021 al costat d'altres tres agents dels Mossos després d'una recerca de la Divisió d'Afers Interns (DAI). Per aquesta segona causa està acusat de suborn, robatori amb força, revelació de secrets i realització arbitrària del mateix dret. A més de les quatre detencions, els agents de la DAI també van efectuar entrades i registres en domicilis i locals.

Cops amb el cinturó de seguretat

Una decisió que concerneix els fets de 2016, dictat per la Secció Setena de l'Audiència, recull que els policies van arrencar un altaveu pesat del maleter del cotxe sinistrat i el van deixar caure a terra al costat d'ells per a "ocasionar-los por". Alhora, segueix el text, van tallar un dels cinturons de seguretat del vehicle i els van colpejar utilitzant la sivella. Els mossos acusats van negar l'agressió i les amenaces, encara que les víctimes van explicar amb tota classe de detalls la pallissa i els maltractaments rebuts. "Es va tractar doncs d'una agressió, intimidació i humiliació totalment gratuïtes i injustificades", incideix la resolució judicial.

Els successos van ocórrer durant la matinada del 23 d'abril del 2016. Dos dels mossos acusats es trobaven realitzant un control de seguretat ciutadana al carrer Montclar, a Cerdanyola del Vallès. Poc abans de la una, els agents van donar l'alt a un vehicle en el qual anaven dues persones. Després de requerir que estacionessin en la zona habilitada, el conductor va fer cas omís i va reprendre la marxa a una velocitat de 65 quilòmetres per hora, iniciar una persecució que va acabar amb el cotxe impactant en una estructura de formigó.

Emmanillats i en el sòl

Després de l'accident van arribar al lloc els dos policies que es trobaven en el control i, al cap d'uns minuts, els altres quatre agents ara condemnats. La sentència argumenta que els sis condemnats, "de comú acord i amb ànim de menyscabar la integritat física, psicològica i moral" del conductor del vehicle i del seu acompanyant, els van començar a insultar i a propinar una pallissa. Els jutges concreten que els dos joves en cap moment van pretendre fugir del lloc ni es van resistir, que l'agressió es va iniciar quan tots dos estaven fora del cotxe i els cops van continuar una vegada ja emmanillats i en el sòl.

Lesions físiques i psíquiques

A conseqüència d'aquestes accions, els agredits, un cambrer i un altre empleat d'una fàbrica, van sofrir lesions en tot el cos: des d'una fractura de costella fins a esquerdes en peces dentals i "múltiples hematomes", així com quadres d'ansietat. Un d'ells va patir un episodi que li va desencadenar un brot psicòtic amb idees delirants, en creure que existia un complot entre metges i policies que tractaven d'enverinar-li. El tribunal fixa el pagament d'indemnitzacions per 140.000 euros.

Per al tribunal, el relat dels dos denunciats, que al final van ser arrestats, és "detallat i no contradictori", i al seu entendre ha estat "corroborat per múltiples indicis externs derivats de fonts de prova fiables i diferents". Com a criteris de fiabilitat, destaca que tots dos van admetre fets que els perjudicaven (s'havien saltat el control, van poder haver insultat als agents i havien begut alcohol i fumat marihuana: de fet, els van trobar un cabdell petit de marihuana en una dessuadora) i "van proporcionar detalls molt quantiosos sobre el succeït".

Lesions incontestables

A més, la sentència també manté que "les evidències lesives apreciables per qualsevol persona en tots dos denunciants aquesta mateixa matinada són incontestables". Un informe dels Mossos va atribuir les lesions a l'accident del cotxe, però els jutges rebutgen aquesta teoria.

Per als magistrats, els agents eren "funcionaris públics i van actuar abusant del seu càrrec i funcions, sobrepassant nítidament l'encàrrec legítim que els competia, relativa a aconseguir la detenció del turisme i dels seus ocupants per a imputar-los un delicte de desobediència". Després de la detenció del vehicle, agreguen, "van emprar un excés de violència inexplicable per a la seva reducció i van prosseguir després amb un càstig físic totalment injustificat quan els detinguts estaven ja reduïts i emmanillats". Per si no fos prou, expressen que el "càstig" no va anar només físic, sinó també psicològic, perquè "els van intimidar" dient-los que podrien posar fi a la seva vida allí mateix i ningú s'adonaria, o que anaven a provar amb ells les noves pistoles elèctriques Táser".