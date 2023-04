L'associació empordanesa We Love Uganda maridarà de nou moda i solidaritat amb la Desfilada de moda infantil per l'escolarització dels nens a Uganda 2023, al Teatre Municipal de Roses, el diumenge 9 d'abril a les cinc de la tarda. L'entrada és un donatiu de 8 euros.

La desfilada s'obrirà amb la participació de la dissenyadora d'origen ugandès Wyne Kirabo. La guanyadora del prestigiós Abryanz Style Faschion Awards en la categoria de de millor dissenyadora emergent africana del 2022 partiicparà amb alguns dels seusdissenys que fusionen creativitat i producte local. La seva participació en l'esdeveniment s'emmarca en el projecte Wyne Kirabo Social, amb el qual la jove dissenyadora col·labora amb entitats solidàries que treballen a l'Àfrica. Wyne Kirabo està afincada a Banyoles.

Una cinquantena d'infants i joves participaran desfilant amb complements de la marca gironina Lichis Blancos, moda sostenible, així com peces de roba de cinc botigues de Roses i Figueres: Pirates i Princeses, Big Bang, Bonet, Zeeman i Double Agent.

Actuacions musicals

La desfilada de moda infantil de We Love Uganda està coordinada i presentada per Alberto Márquez de FreeLance Models, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses i Roses Cultura. A més, val a dir que durant l'acte també hi haurà actuacions musicals i de dansa.

Des de l'associació We Love Uganda s'agraeix molt la col·laboració de tots els implicats en la desfilada de moda infantil d'enguany. "La seva participació és clau; cadascú aporta el seu granet de sorra, però tots junts fem una muntanya. I és que sense tots ells, la desfilada no seria una realitat i no podríem tirar endavant els projectes que tenim en marxa", diu Sònia Fuentes, presidenta de l'entitat.

Tot el que es recapti durant la vetllada anirà destinat al projecte "Beques d'educació pels infants d'Entebbe", iniciativa que, des del gener de 2022, finança beques per als nens i joves vulnerables de la comunitat ugandesa. “D'aquesta manera, cada trimestre l'associació es fa càrrec de les beques d'una vintena d'estudiants. Actualment, hi ha dotze infants becats a l'escola primària i vuit nenes a la secundària. Tots ells pertanyen a famílies vulnerables de la ciutat d'Entebbe que no podien fer front a les taxes d'escolarització del 2022”, explica Fuentes.