Empuriabrava, aparador d’embarcacions

Aquest dissabte passat es va posar punt i final a la 33a edició de la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava, una iniciativa que va convertir el port de la Marina del municipi empordanès en un aparador d’embarcacions on se n’hi van exposar més de 250 de tota mena.

En aquesta edició, hi van participar més de 30 empreses nàutiques que van presentar les seves millors ofertes en embarcacions noves, seminoves i de segona mà. Aquest ventall va ser ampli i els visitants a la fira van poder veure, en un sol espai, des de petites pneumàtiques que no arribaven als mil euros, fins a motores de 18 metres i gairebé 400.000€, velers petits i grans, i també oferta molt variada en motos aquàtiques.

Per primera vegada a la història de la Fira, també s’hi va exposar una mostra d’embarcacions de propulsió elèctrica, petites embarcacions del tipus català que van suscitar molt d’interès entre els visitants.

Un èxit de vendes

A falta d’unes hores perquè tanqués definitivament aquesta edició, el nombre de vendes ja havia assolit el 23%, una xifra que va fer preveure als organitzadors de la Fira que el balanç seria «més que positiu», tenint en compte que un gruix molt important d’operacions tenen lloc durant els dies posteriors a la Fira i que, segons l’organització, «es preveu que el percentatge de contractes tancats pugui arribar a un 30% en només una setmana».

Tot i ser una Fira d’embarcacions d’ocasió, des de fa uns anys i per poder arribar a tot tipus de públic, s’han anat introduint embarcacions noves com les de propulsió elèctrica, les motos d’aigua i les pneumàtiques de 4 a 12 m d’eslora, encara que les que van tenir més sortida en aquesta edició van ser les d’ocasió amb eslores compreses entre els 5 i els 8 metres d’eslora. Del total d’embarcacions exposades, el 60% van ser de segona mà i el 30%, de producte nou.

Una fira de renom

Després de 33 edicions, la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava és una de les fires d’embarcacions més importants i consolidades que se celebren a tot el país, presentant embarcacions en molt bon estat i de la gran majoria de marques que hi ha al mercat. Enguany, però, la fira ha hagut de prendre un canvi de rumb apostant per potenciar l’exposició d’embarcacions noves i seminoves, un fet que va marcar l’edició de l’any passat, la primera després del parèntesi obligat per la pandèmia. Aquest canvi de rumb ha sigut forçat, a causa de la poca existència de vaixells de segona mà a les nàutiques, ja que les empreses d’aquest sector en van vendre moltes durant el confinament, fins i tot a països del nord d’Europa i als Estats Units.