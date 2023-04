Portbou i la Jonquera mantenen les cabines de la duana en estat ruïnós

Portbou i la Jonquera mantenen encara al punt fronterer les estructures de les antigues duanes on van desaparèixer els controls, però es mantenen en peu. Actualment estat en estat ruïnós i degradades, més a Portbou que a la Jonquera. L’Ajuntament de Portbou creu que el seu estat és lamentable i que s’haurien de retirar.

La frontera entre aquestes dues poblacions no existeixen per als ciutadans que hi resideixen que per temes de feina, d’oci o relacions personals les creuen habitualment. A més, són vies d’entrada al país o de sortida per l’N-260 o N-II. A Portbou també es pot creuar la frontera en tren.

A banda i banda de la frontera

Aquí, després de creuar la població, la carretera nacional, encara pendent d’una reforma que la millori, diverses corbes et porten fins al cim de la muntanya que dirigeix a Cervera. S’hi situen les diverses construccions en mal estat, amb pintades, a la banda espanyola i les de la banda francesa.

En ocasions els serveis policials aprofiten per situar-hi controls, però no són permanents perquè la circulació és lliure. El 2003 es van retirar les de duana a l'N-II després de moltes queixes pel seu estat, i el 2010 França va enderrocar, amb reticències i crítiques de les forces policials, les de l’AP7 després que la Comissió Europea els obrís un expedient per incomplir el Tractat de Shengen per un espai europeu sense fronteres.

La Jonquera ha fet peticions perquè es retirin o, si no és així, almenys que es mantinguin

A peu del centre comercial

Al Pertús és un altre dels punts on encara hi ha cabines a l’N-II just abans d’entrar o sortir del nucli de la Jonquera del Pertús i de la població del mateix nom, però francesa. Com a Portbou, en ocasions s’hi poden veure controls, tant de la policia espanyola com la francesa, però no són permanents.

L’alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, constata que la propietat és de Patrimoni de l’Estat. En el cas de la Jonquera han demanat en els darrers anys en més d’una ocasió que es desmantellin i, si no és això, que almenys se’n faci un manteniment perquè no presentin aquest estat tan degradat. Des de Portbou, l’alcalde, Xavier Barranco, admet que l’Ajuntament no ha fet cap sol·licitud formal perquè estan convençuts que no els farien cas.

Pintades i malmeses

Hi ha pintades, parts malmeses i en conjunt presenten un estat ruïnós i «lamentable».

«A nosaltres el que ens agradaria és que es desmuntessin, que es traiessin d’allà perquè no fan res, només molesten», diu Barranco. També considera que almenys se n’hauria de fer un manteniment si s'opta per deixar-les al territori.