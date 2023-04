El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha formalitzat per 1,68 milions d'euros el contracte d'obres per fer dues rotondes a Garrigàs i el Far d'Empordà. L'actuació busca millorar les actuals interseccions amb la carretera GIV-6226 i la C-31 que connecten Garrigàs amb Borrassà i Vilamalla amb el Far.

El ministeri va adjudicar el projecte el passat mes de març. L'actuació s'emmarca en el programa de conservació i manteniment de la xarxa de carreteres de l'Estat, a través de la qual ha invertit més de 60 milions d'euros des del juny del 2018 a les comarques gironines. L'-N-II és una de les sis carreteres radials de la xarxa de l'Estat. Tot i que, en moltes zones, la carretera s'ha convertit en autovia o s'ha incrementat la seva capacitat duplicant la calçada, en trams com el que afecten aquestes obres es manté com a carretera convencional, amb dos carrils de circulació. El ministeri remarca, però, que en un futur es planteja duplicar la via en trams com la variant de Figueres i la seva connexió directa amb l'AP-7. Els talussos de Vilademuls D'altra banda, el ministeri també ha formalitzat per 507.701 euros el contracte d'obres per a la reconstrucció dels talussos de l'N-II i l'A-2 a Vilademuls. L'actuació busca donar-los estabilitat perllongada i evitar a curt i mitjà termini que s'hi hagin de fer intervencions de conservació extraordinàries. Per fer-ho, s'utilitzaran diferents tècniques com la instal·lació d'una malla de triple torsió reforçada i ancorada al terreny, l'execució d'un mur d'escullera o l'extensió de terra vegetal i hidrosembra.