Els grups polítics de l'Ajuntament de Figueres han emès un comunicat per denunciar que la vaga d'escombraries és del tot "injutificada" i que causa "greus perjudicis econòmics, de prestigi i d'imatge de la ciutat".

Els contenidors i papereres de Figueres vessen a causa de les deixalles acumulades per la segona jornada de vaga d'escombraries. Una escena de deixadesa que contrasta amb la decoració festiva i l'auge de visitants per les Fires i Festes de la Santa Creu aquest dissabte a la ciutat.

El seguiment de la vaga segons sindicats és gairebé del 100%, però s’estan efectuant serveis minims.

Davant la convocatòria de vaga realitzada per CCOO per les Fires i Festes de la Santa Creu els grups han volgut mostrar el seu posicionament.

"Expressem el nostre estricte respecte al dret de vaga dels treballadors, però pensem que és una convocatòria injustificada perquè les seves demandes no s’ajusten a dret i la seva acceptació és jurídicament impossible d’aplicar", diuen.

En aquest sentit afegeixen que "no és admissible que CCOO i alguns treballadors de neteja viària sotmetin la ciutat a una vaga per demanar l’aplicació d’un conveni aliè a l’empresa on treballen des de fa 15 mesos i on s’han respectat tots els acords presos al moment de la subrogació, aplicant-se totes les condicions més beneficioses d’origen".

A més, posen de manifest que la vaga es porta a terme durant les Fires i Festes de la Santa Creu, les primeres que es fan sense restriccions.

Aquesta vaga, adverteixen "causa uns greus perjudicis econòmics, de prestigi i d'imatge de la ciutat, en un moment on els veïns viuen intensament les festes al carrer i es reben molts visitants a la ciutat".

El coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, assegura que "lamenten la situació", però insisteix a dir que "el conflicte té una solució fàcil" que és la d'aplicar un mateix conveni a tota la plantilla per evitar generar les diferències que existeixen actualment entre els treballadors d'un mateix servei. "Els nous treballadors ja cobren menys", assegura Girón, que detalla que l'objectiu és que "tothom que fa la mateixa feina cobri el mateix".

Un conveni "unitari"

La vaga d'escombraries va començar divendres a les sis del matí. Els sindicats convocants, Co.Bas i CCOO, reclamen un conveni "unitari" que englobi tant els treballadors d'Ecoserveis, l'empresa mixta que gestiona les escombraries, com els que van passar a la pública Fisersa, neteja viària i enllumenat.

Des d'Ajuntament, però, argumenten que això no es possible perquè es tracta de dues empreses diferents i que, a més, es dona la circumstància que el personal de Fisersa acaba de donar llum verda al seu propi conveni.

Més vagues

No és la primera vegada que s'esgrimeix com a motiu de vaga. La darrera vegada va ser l'estiu del 2021 quan els treballadors d'Ecoserveis van convocar-ne una per forçar una negociació que portés a un conveni multiempresa que agrupés tots els serveis, estiguessin en mans de qui estiguessin.

Parcs i jardins va ser el primer dels serveis que es va trossejar i va passar a mans privades via concessió l'any 2019. L'any 2021 l'enllumenat públic i a finals del mateix any, la neteja viària. Aleshores i fruit de les negociacions, es va acordar que els treballadors que se subroguessin mantindrien les mateixes condicions que tenien a Ecoserveis, més favorables econòmicament, però es va descartar un conveni unitari.

Amb la negociació del nou conveni col·lectiu d'Ecoserveis, on Co.bas i CCOO són els sindicats majoritaris, la demanda ha tornat a aflorar i ha fet enrocar les negociacions fins al punt d'anunciar una vaga a les portes de les fires si no s'arriba a un acord. Co.bas manté que cal que els treballadors de neteja viària i enllumenat –se n'exclou parcs i jardins- tinguin el mateix conveni que els d'Ecoserveis.

Les parts es van reunir dilluns i dimecres per negociar, però no es va aconseguir arribar a cap acord. Des de Co.bas esperen poder-se asseure a negociar de nou a partir de la setmana que ve.