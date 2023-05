Els sindicats convocants de la vaga d'escombraries, CCOO i Co.Bas, de Figueres l'han desconvocat aquest dilluns a la tarda després d'hores de negociacions. Deu dies després de l'inici de la convocatòria, s'han aconseguit dos acords: un a Fisersa –l'empresa pública- i un a Ecoserveis, la privada. Segons ha explicat el coordinador de política sindical de Co.bas a Catalunya, Jesús Girón, a Fisersa s'ha aconseguit que es concretessin les condicions que tenen els treballadors que s'hi van integrar provinent d'Ecoserveis i a Ecoserveis s'ha tancat el nou conveni que inclou millores salarials i de condicions laborals. El que no s'ha assolit és, però, el conveni "únic" que reclamaven inicialment els convocants.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha anunciat l'acord enmig del ple després d'un recés de gairebé mitja hora. Tot i que no n'ha donat detalls, ha dit que es tractava de dos acords que satisfeien les parts. "És una molt bona notícia", ha dit Lladó.

Des de Co.Bas han concretat que l'acord a Fisersa passa per una major concreció de les condicions laborals que mantenen els treballadors que van venir d'Ecoserveis -neteja viària i enllumenat públic-. A Ecoserveis, en canvi, s'ha acordat el conveni que inclou un increment salarial del 4% aquest any amb un topall màxim d'un punt en cas que l'IPC superés el 4% i del 3% l'any que ve, amb un màxim del 4%. També s'incrementa el temps de descans de l'hora d'esmorzar i s'augmenten els permisos retribuïts dels col·lectius de residus i deixalleria, entre d'altres.

En canvi, el conveni "de ciutat" que reclamaven on volien incloure els treballadors de tots els serveis no ha estat possible. La recollida d'escombraries i neteja viària començarà a operar amb normalitat durant les properes hores.

La vaga havia arribat aquest dilluns al desè dia. Dissabte, l'Ajuntament va contractar empreses externes perquè recollissin brossa després que la Generalitat acredités la situació "d’insalubritat" i autoritzés el consistori a prendre mesures extraordinàries per netejar la ciutat. Fins aquest dilluns, ja s'ha recollit 190 tones de deixalles i s'han neteja més del 80% de les àrees de contenidors.

En paral·lel, l'Ajuntament va denunciar al jutjat el sindicat convocant de la vaga, CCOO, i les nou persones que van signar el document de la convocatòria de protesta en considerar-la una vaga 'injusta'.

Plans de gestió de 2,5 milions d'euros

Precisament, l'Ajuntament de Figueres ha aprovat al ple d'aquest dilluns els nous plans de gestió d'Ecoserveis, l'empresa mixta que gestiona el servei d'escombraries i la deixalleria municipal, per valor de 2,5 milions. Les negociacions entre les parts continuen i, segons fonts consultades, es podrien desencallar en les properes hores. Els plans de gestió són pel període comprès entre l'1 de gener i el 2 d'octubre, just quan s'acaba la nova pròrroga –la sisena des del 2016 quan es va acabar la concessió- que l'equip de govern va aprovar l'any passat.

Els plans inclouen la prestació dels dos únics serveis que encara executa Ecoserveis: la deixalleria municipal i servei de recollida de residus sòlids urbans. També s'hi han inclòs l'actualització dels costos de mà d'obra, els de lloguer de maquinària de recollida de residus o la reposició de contenidors.

La proposta només ha comptat amb el suport dels grups del govern. Junts per Figueres i Cs hi han votat en contra i els regidors no adscrits s'han abstingut. Tots han criticat que encara no s'hagi fet la licitació del servei.