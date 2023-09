Enxampada portant haixix i un mòbil ocults quan anava de vista a la presó de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona que anava a fer un bis a bis amb un intern del Centre penitenciari del Puig de les Basses. Aquesta portava haixix i un mòbil amagat en cavitats corporals.

Els fets van succeir diumenge passat cap a tres quarts de set vespre, els Mossos van rebre l'avís dels funcionaris del servei de comunicacions de la presó que anessin a l'interior del centre.

Els treballadors la van enxampar portant a sobre quelcom més que la seva roba: duia sis embolcalls d'haixix, un total de 60 grams. Una droga que estaria valorada en uns 409 euros al mercat negre. I a més, duia un mòbil i un cable USB.

Per tot això, els agents dels Mossos que fan vigilància i protecció de centres penitenciària van anar fins a lloc. Finalment, ella mateixa va acabar indicant a la policia tot el que duia amagat pel cos i que volia introduir a la presó durant la visita.

Davant dels fets, els policies van acabar detenint aquesta dona com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. La dona de 43 anys fins ara no comptava amb antecedents policials.