L'Ajuntament de Figueres apujarà la majoria d'impostos i taxes i la tarifa del servei de residus un 4% el 2024. L'equip de govern ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals amb el suport del PP; les abstencions d'ERC, PSC i CUP; i el vot en contra del regidor de VOX. L'alcalde, Jordi Masquef, ha justificat l'increment pel decalatge que hi ha entre ingressos i despeses al pressupost i ha apuntat directament a l'anterior govern: "Hem de tirar endavant perquè el forat que hi ha és important". Entre els ingressos previstos que no s'han complert, hi ha 930.000 euros pressupostats per la venda d'entrades de la Casa Natal de Dalí -que encara no ha obert- o els 1,1 milions d'euros previstos del nou contracte d'escombraries.

El ple d'aquest dijous ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l'any que ve. Això inclou un increment en la majoria dels impostos en un 4% respecte de l'any passat, que es van congelar. Entre els impostos que s'apujaran hi ha l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). El tipus de gravamen en finques urbanes passarà del 0,84% al 0,89% i a les rústiques, del 0,73 al 0,76%. A les grans superfícies com comerços, industries i oficines se'ls continuarà aplicant un 1,10%.

En canvi, s'estableix un recàrrec del 50% sobre la quota líquida de l'impost dels immobles residencials que es trobin desocupats amb "caràcter permanent". Això inclou només aquells que "de forma continuada i sense causa justificada", hagin estat buits durant més de dos anys.

En quedaran exempts i es considerarà causa justificada, aquells casos en què hi hagi hagut un trasllat per raons laborals o de formació, canvi de domicili per una situació de dependència, salut o emergència, entre d'altres. Per contra, es bonificarà amb un 25% els propietaris que facin obres per instal·lar sistemes d'aprofitament elèctric de l'energia solar.

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) no es modificarà però sí que ho farà el d'Obres i Construccions (ICIO), que també s'apujarà prop d'un 4%. Tot i això, hi haurà bonificacions del 50% en aquelles obres que siguin declarades d'especial interès o en aquelles que es facin per instal·lar sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar.

Pel que fa a les taxes, s'incrementaran totes també un 4% excepte les de les llars d'infants, l'aparcament en zona blava i verda (SARE) o la llicència d'obres i activitats.

Tots els grups que formaven part de l'anterior govern municipal (ERC, PSC i CUP) s'han abstingut en aquest increment però la picabaralla entre l'alcalde i l'exalcaldessa i portaveu d'ERC, Agnès Lladó, ha estat inevitable. Lladó ha dit que s'abstenien perquè eren conscients que a la ciutat li calen recursos, tot i que ha aprofitat per recordar-li a Masquef que en altres exercicis havia criticat els increments del seu govern. L'alcalde li ha respost que es tracta d'una pujada "moderada" però que era necessària perquè "d'una altra manera, l'Ajuntament no podria tirar endavant".

En aquest sentit, ha dit que es van pressupostar 930.000 euros en venda d'entrades d'una Casa Natal de Dalí que encara no ha obert, que no van tenir en compte l'increment del sou dels funcionaris d'acord amb l'IPC o factures pendents de pagament. Entre elles, ha apuntat a factures impagades a Endesa per valor de 700.000 euros o 250.000 més del departament d'informàtica. "La feina serà trobar diners per pagar-ho", ha dit.

Lladó li ha respost que tenia la consciència "molt tranquil·la" i ha acusat Masquef de fer un discurs "demagog".

Les escombraries, deficitàries

Pel què fa a la tarifa d'escombraries, també s'apujarà un 4%. El regidor d'Hisenda, Ramon Pastoret, ha explicat que fa anys que no s'ha tocat i que estava "molt desfasada". En aquest sentit, ha dit que l'últim increment data del 2017 i que hi ha estudis que alerten que l'increment en el cost des del 2017 ha estat del 18%. El cost del tractament de residus a l'abocador encara ha estat superior i s'enfila fins al 24%.

En aquest punt, també s'han abstingut el PSC, ERC i la CUP. Lladó, però, ha dit que esperava que el govern fos més "valent" i contribuís a una pujada "progressiva" tenint en compte que la normativa fixa que a partir del 2025 aquest servei no podrà ser deficitari.

Masquef li ha respost que van pressupostar 1,1 milions d'euros pel nou contracte d'escombraries que no s'han complert. "Si haguessin fet aquesta pujada potser aquesta tarifa fins al 2025 seria més gradual. Em demana valentia, jo li hagués demanat en el seu moment", ha dit.

D'altra banda, Masquef ja ha anunciat que properament abordaran una modificació de la tarifa de l'aigua en el context de sequera i de la declaració d'emergència. "És un bé escàs. Volem bonificar als que en fan un ús responsable i penalitzar els que en fan un ús abusiu", ha dit.