Vox critica les polítiques de gestió hídrica del Govern de la Generalitat

En el mercat de Roses Vox ha instal·lat la seva taula informativa aquest matí, on hi havia la diputada nacional del partit per Barcelona, Carina Mejías, i Alberto Tarradas, diputat en el Parlament i candidat per Girona. Segons el partit, el principal tema de conversa ha estat la sequera i les seves conseqüències a la província.

Per això Tarradas ha assegurat, com indiquen des del partit, "el compromís ferm de Vox a executar la interconnexió de totes les conques". "L'aigua és un recurs de tots els espanyols i s'ha d'assegurar que arriba a tots els racons del país. L'execució del Pla Nacional de l'Aigua que nosaltres proposem contribuiria a mitigar els diferents episodis de sequera i inundacions assegurant la igualtat de tots els espanyols en l'accés a l'aigua. Si avui tinguéssim la interconnexió de les conques, no estaríem en aquesta situació" ha dit el candidat. També ha afegit que "és inadmissible que es delegui la responsabilitat en les famílies i en les empreses amb restriccions i multes quan el Govern ha estat incapaç d'executar el pressupost de l'ACA: 540 milions d'euros que el separatisme té segrestat en un calaix mentre les butxaques de les famílies i els productors de Catalunya s'assequen".