Gelati Dino ha posat al mercat una crema de cacau i avellanes d'elaboració pròpia com a punt de partida d'una nova gamma de productes. L'empresa empordanesa es dedica a la fabricació de gelats artesans italians.

Ara ha creat Ciola Nocciola a partir d’avellanes de primera qualitat procedents d’Itàlia. Amb menys sucre i un sabor intens, la crema és un complement per a altres articles de la marca com creps, gofres, croissants, bombons i fins i tot per a fer-se servir com additiu dels gelats. Ideada en un primer per a l’ús intern, Gelati Dino ha decidit comercialitzar-la a causa de la gran demanda dels clients. Existeixen dos formats: un pot de 250 grams a la venda a les gelateries a peu de carrer i cubells de 3 kg per al sector professional.

Ciola Nocciola té com a element principal, segons informa l'empresa, les millors avellanes de la zona del Piemont, seleccionades per un agricultor de manera minuciosa i rigorosa de l’última collita, per ser enviades posteriorment a les instal·lacions de Gelati Dino. És aquí on es torren i es processen utilitzant la tecnologia més nova del sector per no perdre les seves qualitats aromàtiques.

El director de Producció i d’I+D, Michele Montinaro, explica que "des del principi teníem molt clar què és el que volíem, però al no estar acostumats a fer aquest tipus de productes ens hem format a partir de l’experiència de companys i experts del nostre mateix sector". D’aquesta manera, diu "hem entès quina és la millor matèria primera i quins són els millors procediments per tractar-la". En aquest sentit, especifica que "partint del sistema de torrar dels fruits secs i del seu posterior procediment, passant pel refinament i arribant fins a la millor manera de barrejar-lo amb la resta d’ingredients per aconseguir allò quteníem al cap des de feia molt de temps”.

El recorregut per desenvolupar productes fora del món del gelat no és fàcil, sobretot quan la competència ja disposa d’articles excel·lents" Michele Montinaro

Amb Ciola Nocciola neix una nova gamma de productes que Gelati Dino Gruppo comercialitzarà els mesos vinents que comptarà entre altres novetats, amb una crema de cacau negre i ametlla que destaca pel seu sabor intens (Ciola Dark) i una altra crema elaborada a partir de festucs procedents de la zona del Bronte, a Sicília (Ciola Pistacchio).

En aquest sentit, Michele Montinaro afirma que “el recorregut per desenvolupar productes fora del món del gelat no és fàcil, sobretot quan la competència ja disposa d’articles excel·lents, però ens apassiona aprendre i innovar". La companyia persegueix "aquesta gran satisfacció que ens produeix veure que som capaços de llançar quelcom al mercat i constatar que els nostres clients ho accepten. Volem que aquests productes portin el nostre segell, que siguin únics i puguin identificar-se amb la nostra marca”.

Trenta establiments

Gelati Dino es va fundar el 1978 i durant 45 anys ha ofert gelats artesans elaborats a partir de la tradició italiana, amb ingredients naturals escollits en els millors territoris a partir d’una atenta i minuciosa selecció. La companyia produeix 450.000 litres de gelat cada any i supera els dos centenars de treballadors, repartits entre la seu central d’Empuriabrava i més d’una trentena d’establiments en diversos països. Les botigues serveixen, de mitjana, un gelat cada sis segons i s’ubiquen sobretot a la Costa Brava i a ciutats com Girona, Barcelona i Madrid. També n’hi ha a Torremolinos (Màlaga), Saragossa, Marràqueix (Marroc), Perpinyà (França), Doha (Qatar) i des del passat mes de juny a Calafell (Tarragona).

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, distribueix gelats a la restauració amb sabors tradicionals com per exemple vainilla, xocolata o sorbets de fruita, i gastronòmics. Dino també ofereix gelats fets a mida per als xefs i l’empresa treballa per a restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto. I compra els aliments d’origen directament del productor. Com els fruits secs (festucs i avellanes) i els cítrics (mandarina i llimona), que provenen de la regió del Piemont, de Sicília i d’altres zones d’Itàlia.