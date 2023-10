La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat els ocupants i els conductors de 13 vehicles que dissabte celebraven amb una caravana de cotxes un casament traient bona part del cos per la finestra dels cotxes. Segons ha informat la policia figuerenca en un missatge a les xarxes socials, s’han posat 26 denúncies per infracció del reglament general de circulació. També durant dissabte a la nit, la Guàrdia Urbana de Figueres, amb els Mossos d’Esquadra, va posar sis denúncies per consum d’alcohol al carrer i per tres vehicles mal estacionats a la Rambla.