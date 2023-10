El grup municipal del PSC de Figueres ha presentat una moció pel proper ple ordinari de novembre per reconèixer i donar visibilitat a il·lustres figuerencs a través de la recol·locació de plaques a indrets relacionats amb el seu naixement i/o trajectòria vital. «Creiem que és el moment d'anar restituint les plaques que, per una raó o una altra, han anat desapareixent de la via pública i que, d'alguna manera, donen personalitat a la nostra ciutat» ha explicat el regidor socialista, Alfons Martínez.

La moció presentada pels socialistes consta de quatre punts d'acord. El primer, instal·lar una nova placa a la Casa Fages -la que hi havia estava en molt mal estat-, d'acord amb l'actual propietat, per recordar l'espai en què va néixer un dels millors escriptors figuerencs del segle XX. El segon, tornar a instal·lar la placa que existia a la Casa Natal Salvador Dalí, inaugurada pel mateix Salvador Dalí l'any 1974, recuperant-la i entenent que es troba dipositada en algun dels magatzems municipals, ara que les obres han finalitzat i l'equipament ja es troba en funcionament. El tercer punt demana sol·licitar a la Junta del Cercle Sport, la possibilitat d'instal·lar una placa que recordi que en aquell edifici va néixer Narcís Monturiol i Estarriol, atès que ja n'hi ha una però és petita. I, finalment, el quart punt apunta que el Consistori es faci càrrec de les despeses que generin aquestes plaques, atès que el partit socialista considera que es tracta d'una actuació d'interès públic, de millora urbana i potenciació de l'orgull de la ciutadania.