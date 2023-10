L'Ajuntament de l'Escala ha adquirit per un import de 495.000 euros, a través d'una subhasta instada per Hisenda, l'edifici de l'antic restaurant La Palmera, situat en ple centre del nucli antic.

D'entrada, un cop s'hagi fet tots els tràmits necessaris, l'objectiu inicial és l'enderroc de l'edifici, la neteja del solar i el seu aprofitament com a espai d'aparcament amb capacitat per a una vintena de vehicles. Aquests tràmits es podrien allargar diverses setmanes i no es preveu poder fer l'enderroc abans de principis d'any.

L'Ajuntament planteja en un futur construir un edifici. Es podria optar des de fer un equipament públic a fer-hi habitatge social (hi haurà capacitat per fer una vintena de pisos si s'optés per aquesta via). "Es tracta d'una oportunitat de mercat que ens permet resoldre els problemes que estava suposant aquesta construcció i que ens obre múltiples possibilitats de cara al futur", remarca l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill.

Greus problemes estructurals

L'edificació, tancada des de fa anys, presenta greus problemes estructurals i de salubritat i s'havia intentat en nombroses ocasions contactar amb la propietat per instar al seu enderroc. Finalment, Hisenda, com a principal creditor, ha acabat instant una subhasta, que ha guanyat el consistori per un import de, com s'ha dit, 495.000 euros, menys de la meitat del valor de tassació de la finca, que té uns 510 metres de planta i amb possibilitats d'un sòl edificable de 1.500 m2.

El ple que se celebra aquest dilluns ha d'aprovar una modificació de crèdit que permetrà formalitzar aquesta operació.