L'Ajuntament de Figueres té previst començar l'11 de desembre les obres de reforma de l'estadi Albert Gurt que acumula un deteriorament acumulat amb els anys.

El govern constata que això és una demanda històrica dels clubs i usuaris "perquè l'estat lamentable de l'equipament no garanteix una pràctica esportiva segura ni en condicions".

Els treballs suposaran una inversió de 850.000 euros. El termini d'execució de les obres és de tres mesos.

El regidor d’Esports, Pere Montserrat, ha posat de manifest que "el nou estadi Albert Gurt disposarà d’unes instal·lacions dignes i segures, posades al dia, amb una tanca perimetral de dos metres d’alçada, portes automatitzades, renovació de material i un paviment que es renovarà per primera vegada després de 24 anys".

Una de les principals mancances és el tancament. La instal·lació municipal d'atletisme pateix l'entrada de persones que salten la tanca per diferents punts, tot i que l'espai compta amb càmeres de videovigilància. Les obres serviran per substituir la tanca actual que és de malla simple i està molt deteriorada i en males condicions. Aquesta obra costarà 253.979 euros.

Aquesta actuació permetrà la creació d’un projecte esportiu controlat juntament amb els equipaments esportius contigus, per tal de millorar el seu control i el manteniment del conjunt. La tanca es complementa amb una arbustiva vegetal, sigui existent o amb nova plantació i amb els talussos existents. S’obriran tres portes per a vianants i vehicles rodats de manteniment, que seran controlades remotament.

Renovació del tartan

Un altre dels treballs consistirà en la renovació del paviment esportiu de les pistes d'atletisme, el tartan. Té deficiències que dificulten la pràctica de l'esport. Les obres tenen un cost de 597.902 euros.

Segons el govern, ara mateix la pista consta de sis carrers amb una única cua de sortida recta i 400 metres de llargada i un passadís de salt amb perxa, dos passadissos de salt de llargada i triple interiors a l'anella en la recta final; una mitja lluna pavimentada a concursos de salt en alçada i una altra mitja lluna amb una zona de llançament de pes amb caiguda en fossat de sorra.

El sintètic actual és un paviment prefabricat in situ, de color vermell, que es va instal·lar l’any 1999 i que actualment es troba en un estat de deteriorament molt avançat.

S'arrencarà el paviment i es farà de nou amb paviment sintètic prefabricat. L'Ajuntament ha especificat que la gespa artificial de l’interior no es veurà afectada per l’actuació de renovació, tot i que una de les mitges llunes, la que es troba a sud-est, passarà de paviment sintètic actualment a gespa artificial, donat que hi ha una demanda de zona d’entrenament i preparació per part dels jugadors de futbol així com dels usuaris de la pista d’atletisme que també podran fer-ne ús. També es renovarà el material esportiu, el sorral de llançament de pes i de longitud i l’espai utilitzat pel salt d’alçada.

Reunió amb els clubs

El regidor d’Esports, Pere Montserrat, i el Servei Municipal d’Esports, s’han reunit amb tots els clubs usuaris de les instal·lacions per exposar el projecte i per acordar les dates de les actuacions aprofitant les festes de Nadal pel seu anunci.

L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef ha explicat que “després de molts anys de reclamacions dels clubs i d’anuncis, podem dir que ja és una realitat. L’11 de desembre iniciem les obres per dignificar l’estadi Albert Gurt, un deute històric que per fi complirem”.