El cuiner Rafa Cantero Rodríguez ha mort a Roses als 73 anys. Nascut a Quiroga (Galícia), Cantero va aterrar a Roses després de ser taxista a Barcelona i cambrer a Londres. A l’Alt Empordà va obrir el Rafa’s l’any 1983, que aviat es convertiria en un dels refugis de Ferran Adrià i Juli Soler, que just en aquella època iniciaven el seu camí a El Bulli, des d’on van protagonitzar una revolució gastronòmica que els convertiria en el millor restaurant del món.

El Rafa’s és un establiment senzill, com el seu propietari: tot just mitja dotzena de taules i la seva tecnologia punta és la planxa i els fogons. Això sí, Cantero cuinava un dels millors peixos de la Costa Brava. Malgrat la seva modèstia, el va convertir en un dels establiments més coneguts de Roses. El seu secret: les bones mans de Rafa, l’excel·lent matèria primera amb què treballava i l’ocurrència que va tenir un dia Ferran Adrià al proclamar que era un dels seus restaurants favorits.

El Rafa’s de Rafa Cantero i Rosa Riera, situat carrer Sant Sebastià de Roses no sortia a les principals guies gastronòmiques, no va rebre estrelles Michelin ni sols Repsol, però per les seves taules hi van passar alguns dels millors cuiners del món gràcies a la prescripció de Ferran Adrià. Molts dels xefs que van assistir a l’últim sopar d’El Bulli, el juliol de 2011, van passar hores abans pel Rafa’s.

La periodista Marta Fernández Guadaño comentava l’any 2012 a Gastroeconomy que «la història d’elBulli no seria exactament la que va ser sense Rafa ni el Rafa’s.

Pau Arenós, crític gastronòmic d’El Periódico, escrivia fa pocs anys: «El producte extraordinari i la mà de qui maneja el foc habiten en aquest espai (....) Ferran Adrià, responsable que el prestigi de Rafa’s hagi travessat mars i fronteres deia amb sorna en ser preguntat per la qualitat de la casa: ‘Rafa entén als peixos. Mirant-lo als ulls sap si el llenguado està malalt’. Riu Rafa.... ‘els ulls del llenguado, ja! Cal conèixer el peix. Ho he treballat tota la vida. Mires la frescor, les brànquies, els ulls, el greix del llom... Anem a la subhasta, a les barques, busquem i busquem’. Rafa parla poc, cal treure-li les paraules amb ham».

Ahir, Pere Gotanegra, empresari del sector de la pesca i l’hostaleria, lamentava la mort de Cantero i en destacava l’exel·lència en la cuina del peix a la planxa de màxima qualitat. «Anar al Rafa’s era com si estiguessis a casa teva, amb amics, i un sistema de fer les coses el màxim de senzilles i naturals possibles».

Des del resturant Estimar, el xef Rafa Zafra explicava que «Rafa era un referent de la cuina de proximitat», i recordava que apreciava tant el producte fresc que «quan feia mal temps i no hi havia peix fresc sabies que aquell dia no obriria. Preferia no obrir a haver de comprar peix de fora».