Figueres té un pla per a aturar l’expansió del barri de Sant Joan cap a altres carrers

L’Ajuntament de Figueres no ha amagat mai que el barri de Sant Joan és una pedra a la sabata per a la convivència i el desenvolupament de la ciutat. Tant és així que quan es va inaugurar l’estació provisional de l’alta velocitat en terrenys de Vilafant, va quedar pendent la construcció de ponts per a vianants sobre la riera que havien d’unir el nou equipament amb el Culubret i Sant Joan, on viu la majoria dels membres de la comunitat gitana. La problemàtica s’ha accentuat aquests darrers anys amb un increment de la seva població amb habitants procedents d’altres barris catalans dels dos costats de la frontera. Sant Joan ha estat font de conflictes greus aquests darrers anys, tirotejos inclosos, fins al punt que membres de la comunitat gitana figuerenca de tota la vida no han amagat el seu disgust pel fet que acaben posant dins d’un mateix sac a tot el col·lectiu.

L’alcalde, Jordi Masquef, espera que «el gran fet transformador del canvi ferroviari i viari ens ajudi a rentar la cara al sector oest»

El consistori sempre ha picat a la portada de la Generalitat per a trobar una solució definitiva que permeti millorar la zona oest de la ciutat, però aquesta no ha acabat d’arribar mai. Ara, a partir de les perspectives que genera la transformació del sistema ferroviari i viari, amb el projecte constructiu de la nova estació intermodal i l’enllaç Figueres Centre de l’AP-7, l’Ajuntament té clar que «és l’hora de pensar en gran», tal com expliquen l’alcalde Jordi Masquef i l’exalcalde Joan Armangué, president del Comissionat per a la Transformació Ferroviària.

La idea bàsica és que «el gran fet transformador del canvi ferroviari i les noves infraestructures viàries ens ajudi a rentar la cara del sector oest»

El pla de Figueres és clar: aprofitar l’arribada de noves infraestructures «per a moure fitxa». I en aquest dominó, una peça clau que apareix damun la taula és el dret de retracte. L’Ajuntament farà passes administratives i legals per a poder aplicar-lo entorn del barri de Sant Joan, per «aturar com més aviat millor» l’expansió d’aquest barri i evitar «la seva guetització». Amb el dret de retracte, l’Ajuntament vol ser un actor actiu en els moviments immobiliaris que es produeixen en el Culubret, els Habitatges del Parc i el Juncària Parc Bosc, el Món Millor i, fins i tot, el Turó Baix o l’Horta Capallera.

La idea bàsica és que «el gran fet transformador del canvi ferroviari i les noves infraestructures viàries ens ajudi a rentar la cara del sector oest», segons l’alcalde Masquef. Fins i tot apareix en aquest guió d’intencions la creació «d’un parc fluvial» que aprofiti el llit de la riera Galligans, avui convertit en un punt negre d’abocaments constants, per a ajudar a aconseguir que «la ciutat miri cap a l’estació».