L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, creu que la nova regulació sobre pisos turístics de la Generalitat de Catalunya posarà en risc el futur del municipi. Critica, en primer lloc, que la decisió s'hagi pres "sense comptar" amb ells i que, a més, s'intenti "aplicar la mateixa medicina per a totes les malalties i pels que no tenen malaltia". "El país no és homogeni", afirma. En aquest sentit, diu que la casuística del seu municipi és "molt particular" i que no només no té res a veure amb Barcelona o Girona sinó tampoc amb municipis del seu entorn i a escassos quilòmetres de distància, com Cadaqués o Llançà.

Cervera alerta que la nova regulació pot suposar la fi del model econòmic del municipi, que gairebé no té sector primari ni industrial i que viu plenament del turisme. Segons les dades que té l'Ajuntament, el poble té 621 pisos turístics. "Segons això, en condicions òptimes en podríem tenir 50 i 100 com a màxim. Que em diguin qui decideix quins 521 se'ls ha de dir que se'ls ha acabat?", insisteix. En relació amb això, diu que en cap cas es tracta de grans tenidors sinó de diverses famílies que durant anys han invertit els seus estalvis i que l'atractiu que té el municipi és exclusivament turístic. "Si ens el carreguem, que m'expliquin quin futur té poble", afegeix. L'alcalde insisteix que hauria de ser cada municipi qui regulés la situació en cas de tenir problemes -com molts ja estan fent- i recorda que, en cap cas, hi ha 500 famílies que demandin habitatge. "Nosaltres tenim localitzats els problemes i hi estem treballant", insisteix. També alerta que la mesura pot provocar l'efecte contrari i fer aflorar un mercat negre de lloguer turístic, com que el que existia abans de la regulació dels pisos turístics. Per intentar aturar-ho, diu que faran "pressió política". "Hem d'evitar que es ratifiqui el decret en aquestes condicions al Parlament", conclou. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona