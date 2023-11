Les persones que es veuen abocades a dormir al carrer continuen augmentant. Gairebé dues setmanes després que l’Ajuntament de Figueres desallotgés més de 30 persones de l’edifici al carrer Ponent, la crisi del sensellarisme es fa més visible a la ciutat. Una part dels desallotjats del bloc del carrer Ponent acudeixen diàriament al local de La Xarxa de Suport Mutu de l’Empordà a Figueres, que s’ha convertit en un menjador improvisat on poden tenir un àpat calent al dia. Una quinzena de persones amb noms i cognoms. Però amb molts pocs drets. La majoria d’ells provenen del Marroc, França i altres països i tenen entre 20 i 30 anys. No estan empadronats i, per tant, no poden fer ús del menjador social ni han obtingut cap solució per part de serveis socials . «Ara el dia a dia per a ells consisteix només a trobar un lloc on dormir», explica Yasser Faralt, un jove de 22 anys que convivia amb els afectats i els dona suport.

Desallotgen i tapien un bloc ocupat de Figueres Marxar sense res, al carrer El 9 de novembre, un grup de persones van haver d’abandonar l’edifici del carrer Ponent, la majoria d’ells perdent totes les seves pertinences. Davant dels fets, entitats de la comarca han iniciat una campanya de conscienciació i una crida a la solidaritat veïnal. La seva prioritat és continuar donant suport emocional, àpats calents i material per dormir a les persones més vulnerables que han quedat desateses. Entitats com La Xarxa i Anima Mater han liderat la campanya. En total una vintena d’entitats critiquen com es va desocupar el bloc a Figueres «sense previ avís i amb el suport de l’Ajuntament». Denuncien que els van fer sortir de l’edifici «sense entendre el que signaven, ja que no hi havia cap traductor o intèrpret». Han presentat un escrit a l’Ajuntament i a la Síndica de Greuges i reclamen solucions. «Des dels col·lectius estem convençuts que no podem deixar que aquests fets es normalitzin, ni que aquest fet generi un precedent. L’Ajuntament de Figueres no pot operar sense humanitat ni legalitat» han denunciat a les xarxes. Des de l’Ajuntament, però, neguen que l’actuació es fes per la força. Fonts municipals han declarat a ACN que van acompanyar la Sareb a tapiar l’edifici i que en van marxar voluntàriament. A més, asseguren que el bloc estava en condicions insalubres, que alguns estan acudint al menjador social i que d’altres ho han rebutjat. La propietat, a més, hi va posar un vigilant de seguretat que controla que no es torni a ocupar. Les mateixes entitats expliquen que «anteriorment algunes persones que havien ocupat l’edifici havien provocat aldarulls al bloc i per això els veïns havien denunciat la manca de seguretat a la zona a causa de les ocupacions». Les entitats estan fent campanya a través de les xarxes socials per recollir sacs de dormir i roba d’abric. «Des de l’Ajuntament de Figueres, s’han rentat les mans i ens queda aquesta situació d’emergència que estem vivint» explica Loubna El Hassani, presidenta de l’Associació Amunt i Crits, adherida a la campanya. Històries de vida Aquests fets han posat de manifest històries de vida de persones que han experimentat processos migratoris difícils: «Alguns de nosaltres hem arribat a Catalunya en pastera i d’altres travessant diferents països» relaten. També hi ha hagut casos d’enfrontaments amb màfies que els ha provocat la pèrdua física del passaport. Critiquen la manera com es va desocupar un bloc a Figueres