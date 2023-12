L'Audiència de Girona ha absolt el pare jutjat per abusar presumptament de la seva filla de 4 anys a l'Escala el 2017. Les acusacions indicaven que el processat hauria fet tocaments a la nena i l'hauria obligat a mirar vídeos de temàtica sexual entre el gener i el 10 juny de l'any 2017, dia que va ser detingut per intentar cremar-la a ella i a la seva dona dins de casa.

La sentència de la secció tercera indica que l'única prova dels presumptes tocaments és la declaració de la menor, i que aquesta té "nombroses contradiccions", que s'evidencien tant en el relat que va fer durant el judici com davant els psicòlegs de l'Equip Tècnic del jutjat.

Els fets es van destapar durant el procés de divorci dels pares de la víctima. Durant una exploració per part d’un psicòleg per determinar la custòdia de la menor, la nena va explicar-li episodis d’abusos que van alertar el professional, motiu pel qual va posar-los en coneixement de les autoritats judicials.

Les acusacions li demanaven fins a 9 anys de presó al processat per un delicte d'abusos sexuals.

"Nombroses contradiccions"

Al judici, la víctima, que ara té uns 8 anys, va explicar una versió amb nous detalls sobre els presumptes abusos, segons assenyala la resolució. Tot i que el tribunal té en compte que l'edat de la menor s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar el seu relat, descriu diverses "ambigüitats i contradiccions" en les diverses declaracions que ha prestat durant la instrucció de la causa (si li va explicar els abusos a la mare o no, quins tocaments va patir i a on, i quins vídeos era obligada a mirar).

"Ha incorregut en nombroses contradiccions no només en les diverses ocasions on va haver d'explicar els fets sinó fins i tot durant l'exploració psicològica en fase instructora, algunes de rellevants", subscriu la resolució judicial.

Tenint en compte que l'acusat va ser condemnat per amenaces greus per l'episodi que va tenir lloc el 10 de juny quan va intentar cremar la víctima i la seva dona amb alcohol sanitari (són els únics fets que la sentència considera provats), el tribunal conclou que les seqüeles que pateix la nena es deuen a aquest episodi i no a uns presumptes abusos. "No es pot establir una relació causa - efecte entre els comportaments sexuals que atribueix al seu pare i el trastorn per estrès posttraumàtic que pateix (...), perquè els símptomes van ser detectats a partir de l'episodi traumàtic viscut", resol.

El tribunal deixa clar que "no estem dient que la menor menteixi, sinó que la seva declaració no ha assolit els nivells de corroboració externa ni la consistència suficient per considerar-la fiable i poder aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat, que ha negat els fets".