Roben uns 500 metres de cable de coure a Sant Climent Sescebes

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres investiguen un nou robatori de cable de coure a les comarques gironines.

En aquesta ocasió el municipi afectat és Sant Climent Sescebes. El robatori es va denunciar el dia 1 de desembre per part de la companyia Telefónica als Mossos d'Esquadra.

El tram de cable telefònic robat seria d'uns 500 metres i que abasta d'una banda el municipi de Sant Climent però també del poble veí d'Espolla.

El perjudici econòmic per la companyia amb aquest succés seria d'uns 21.000 euros. Els Mossos d'Esquadra arran de la denúncia han obert una investigació i per ara no s'han produït detencions.

Aquest nou robatori de cablejat se suma als que hi ha hagut els darrers mesos per la província i que han deixat diversos municipis amb problemes de comunicacions. Precisament aquesta setmana Diari de Girona informava que hi ha hagut casos a Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany) i Rabós i Vilanant (Alt Empordà), o les Lloses (Ripollès). Pobles que s'han quedat durant setmanes sense servei de telefonia, internet o amb talls intermitents. En alguns casos, afecta internet, en altres aquest servei el donen companyies locals. Aquests robatoris han generat queixes del territori.