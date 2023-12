Incendi de matinada a l'aparcament soterrani del passeig Nou de Figueres. El foc s'ha declarat quan passaven pocs minuts de les dotze de la nit i s'han mobilitzat set dotacions dels Bombers, la Guàrdia Urbana de Figueres i el SEM.

El foc s'ha declarat a la segona planta del soterrani -que en té dues d'uns 200 metres quadrats cadascuna- i les flames han cremat totalment un cotxe. Arran dels fets, també hi ha hagut afectacions per temperatura en un altre vehicle estacionat a la zona i les instal·lacions també han patit els efectes de l'incendi, segons la Guàrdia Urbana.

Aquest aparcament sortosament no té cap edificació a sobre i, per tant, no s'han hagut de fer desallotjaments. Tampoc s'han produït ferits.

El que sí que ha provocat el foc és molt de fum, i per això, els Bombers han hagut de fer tasques de ventilació de les dues plantes que han quedat fortament afectades per la fumerada, indiquen des del cos d'emergències.