«El caràcter d’un vent, l’esperit d’una gent» és el lema que defineix tot el món que envolta la Denominació d’Origen dels vins de l’Empordà. I de tramuntana cada dia en bufa menys, segons alerten els celleristes i els experts en climatologia. La pertinaç sequera que afecta el territori des de fa més de tres anys, les altes temperatures de rècord registrades els darrers mesos i la irrefutable existència d’un nou canvi climàtic, han posat en alerta a tot el sector vitivinícola. Per això, tant els cellers emparats per la DO empordanesa –més de quaranta a hores d’ara– com el seu Consell Regulador treballen des de fa temps per afrontar aquesta situació, «molt preocupant», segons la seva presidenta, Carme Casacuberta. La prova més palpable de tot plegat és l'evolució temporal de la verema, cada any més avançada cap a ple estiu.

Per això no és d’estranyar que la DO Empordà hagi organitzat la seva festa anual a l’auditori dels Caputxins de Figueres amb la mirada posada sobre els efectes de l’escalfament global del planeta a les seves vinyes. L’acte, celebrat dimecres de la setmana passada, també ha servit per a obrir un cicle de conferències per a tractar el tema.

Els dos primers ponents d’aquesta proposta han estat dos experts de referència. Davant un auditori expectant, el meteoròleg Francesc Mauri va fer una llarga i documentada exposició sobre el canvi climàtic, els seus orígens i conseqüències, a més de defensar sense embuts la «necessitat d’apostar per les energies renovables».

En un balanç general de la situació, Francesc Mauri, geògraf i popular home del temps de TV3, va deixar clar que «jornades com aquesta demostren que hi ha qui està molt pendent del clima», afegint-hi que, a diferència del món rural «la gent més urbana, potser viu una mica al marge del que està passant». Considera que l’evolució de la història del nostre planeta ha passat per diversos episodis de canvi climàtic, «però, per primer cop a la història, els humans en som els culpables. Sempre n’hi ha hagut i ara som capaços de provocar-los». Per situar l’abast de l’escalfament, posa com a exemple que «d’aquí a vint-i-sis anys és molt probable que Barcelona tingui la temperatura que ara és normal a Màlaga» i que el nivell del mar «pujarà deu centímetres en trenta anys. És una realitat que la costa catalana està absolutament amenaçada».

És en aquest context que es fixa en el món agrícola del qual forma part la viticultura assegurant que «cada any és una experiència, no saps com anirà la collita». Per això té clar que «hem d’anar cap a les energies renovables. Són les úniques que coneix la humanitat i que no produeixen l’efecte hivernacle». Francesc Mauri demana a la ciutadania que «siguem militants de la proximitat i del valor de les persones que són els jardiners del territori, del mosaic del paisatge».

És en aquest marc de canvi i que el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, afirma que el vi català «segurament és el millor producte per explicar-nos com a país», i posa com a exemple en la lluita contra el canvi climàtic al sector vitivinícola com una bona eina «per explicar com ens hi hem d’adaptar, ja que el 50% de les vinyes ja són ecològiques».

La segona ponència de la jornada va anar a càrrec de l’arqueòloga i sommelier Romina Ribera, de Glops d’història, qui va parlar de l’evolució de la vinya i la verema empordanesa a través del temps, proposant un tast de vins de parcel·la d’anyades diferents dels cellers Vinyes d’Olivardots de Capmany i Roig Parals de Mollet de Peralada. Ribera va insistir en el fet que «el canvi climàtic es treballa a la vinya» i va elogiar el conreu d’«una de les plantes amb més referències del canvi del temps els darrers dos mil anys. Els estudis del paleoclima es basen en les dades i dates de verema». La seva ponència va arrencar amb el Tapís de la Creació del segle XI, on ja hi ha la representació d’una verema en el mes de novembre, una referència perfecta per a avaluar el canvi climatològic amb la comparativa actual, quan la collita ja s’ha avançat a l’agost.

Xavier Albertí i Arrels del Vi reben els reconeixements del 2023

La festa de la DO Empordà, celebrada la setmana passada als Caputxins de Figueres, va tenir com a colofó el lliurament dels premis de reconeixement a la trajectòria de persones i iniciatives que donen impuls als vins i l’enoturisme empordanès. La fira Arrels del Vi, que se celebra des de fa anys a Sant Martí d’Empúries, ha rebut enguany el guardó Lledoner d’Or. Un dels seus promotors, Dominic Abernethy, va recollir la distinció de mans de Carme Casacuberta, presidenta del Consell Regulador, i Manel Rodríguez Plana, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres. El Bacus d’Empordà ha recaigut en Xavier Albertí, qui ha estat membre de la junta i president de la DO Empordà en el transcurs dels darrers disset anys. Albertí, empresari i propietari del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, va rebre l’escultura per part del conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Els dos guardonats van fer especial referència a la «feina incansable» dels seus respectius equips –Tess Oriol i Carlos Krauel, en el cas de la fira escalenca–, fins al punt que l’expresident va fer pujar a l’escenari a Antoni Roig, del celler Mas Llunes, fins fa poc cap de la comissió tècnica de la DO. Roig va rebre un llarg aplaudiment, en tractar-se d’un membre molt estimat i respectat de la DO.