L’Escala obrirà una Unitat d’Escolaritació Compartida adreçada a alumnes de tercer i quart d’ESO. Està pensat per atendre alumnes amb situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides o bé amb risc d’abandonament escolar prematur. L’ajuntament ha aprovat per ple el conveni amb el departament d’Educació de la Generalitat.

Les unitats tenen com a finalitats complementar l’atenció educativa que ofereixen els centres educatius, afavorir l’assoliment de les competències de l’etapa d’ESO i vetllar per la continuïtat formativa dels alumnes amb una metodologia flexible, motivadora i personalitzada per retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal i evitar l’abandonament escolar.

Una llarga reivindicació

La derivació a la UEC forma part del procés d’atenció personalitzada a l’alumne o alumna quan s’han esgotat totes les actuacions possibles que es poden fer en el centre educatiu de secundària on està matriculat. L’obertura d’aquesta unitat és una llarga reivindicació.

Es tracta d’una fòrmula de diversificació curricular que permet organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprentenatge i amb una clara orientació pràctica.

La Unitat d’Escolarització Compartida està previst que entri en funcionament a les instal·lacions al centre cívic Xalem. La unitat està previst que entri en funcionament a partir del mes de gener.