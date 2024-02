Figueres ha obert les portes avui amb 40 expositors i 400 persones acreditades a la primera Fira Impulsa dedicada al canvi energètic.

Se celebrarà fins al 3 de març al Recinte Firal dedicada al canvi energètic i concretament a les energies renovables, l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible.

La Fira està dedicada als professionals els dies 29 de febrer i 1 de març, i el 2 i 3 de març, al públic en general, amb entrada gratuïta.

Es marca objectius de totes les àrees que aborda perquè les conegui la població i el teixit productiu.

Energies renovables

En energies renovables es volen posar sobre la taula tots els tipus d'energia renovables actuals: geotèrmia, biogàs, biomassa, fotovoltaica, eòlica, hidroelèctrica, mareomotriu, entre altres, i conèixer i entendre cadascuna de les tipologies d'energia que podem implementar en l'àmbit particular, empresarialment i com per part de l'administració pública pot ajudar a la població en general a entendre i acceptar aquestes energies.

Eficiència energètica

Pel que fa a l'eficiència energètica, posar de manifest que ens trobem en un moment de crisi climàtica on el malbaratament energètic es inviable i apunten que "no podem fer la transició energètica sense disminuir la nostra despesa energètica, en aquest sentit, els aïllants, cobertores, electrodomèstics, entre altres, són vitals per aconseguir que arribem a assolir els objectius del 2030, a més d'estalviar en les nostres factures energètiques i fer un consum responsable.".

Mobilitat sostenible

Finalment amb relació a la mobilitat sostenible, considera que "hem de fer les ciutats més resilients al canvi climàtic transicionant de vehicle privat al transport públic i el transport alternatiu verd i la progressiva transformació de la flota automobilística de motors de combustió de carburants fòssils a motors més eficients, elèctrics, híbrids o d'hidrogen".

La Fira disposa de diferents espais. La zona d'exposició interior amb una carpa de 1600 metres quadrats amb estands, una zona de b2b i trobada empresarial, i una zona de conferències.

L'espai d'exposició exterior, més de 5000 metres quadrats, s'ha dedicat a la mobilitat sostenible, "on podrem conèixer les novetats dels cotxes elèctrics o híbrids, la mobilitat sostenible".

Un espai d'oci exterior permet gaudir d'una zona amb food truck on descansar després de visitar la fira, a més s'hi realitzaran demostracions i alguna actuació de petit format.

Finalment, el Centre Integrat Ferran Sunyer, compta amb sales de conferències del Centre Intregrat Ferran Sunyer es podran veure ponències i presentacions durant tots els dies de la fira.

La fira està organitzada per l'Ajuntament de Figueres, Institut Català d’Energia (Generalitat de Catalunya), Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, PIMEC, ADICAE, Gremi d'instal·ladors de Girona i el gremi de promotors i constructors de Girona.